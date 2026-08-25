VALCER-PLES BEČKOG DVORA: U galerijskom vrtu Poklon zbirke Rajka Mamuzića u Novom Sadu
U OKVIRU manifestacije "Leto na Trgu galerija 2026", u četvrtak, 27. avgusta, u 21 sat, u galerijskom vrtu Poklon zbirke Rajka Mamuzića, u Novom Sadu, biće održano plesno veče Valcer – ples bečkog dvora na Trgu galerija, u izvođenju plesnog kluba "Fiesta", a ulaz je besplatan.
Završetak "Leta na Trgu galerija" obeležiće čas valcera – elegantantnim i gracioznim plesom koji predstavlja simbol balova, proslava i svečanosti. Nastao je u 17. veku od austrijskih narodnih igara, a vek kasnije postao je masovno prihvaćen od strane plemstva. Članovi plesnog kluba "Fiesta" iz Novog Sada publici će predstaviti njegove osnovne odlike: igrajući valcer, plesači se kreću u tročetvrtinskom taktu uz naglašene okrete; to je igra koja ne iziskuje samo poznavanje tehnike, već i povezanost među partnerima.
Realizaciju manifestacije" Leto na Trgu galerija 2026." podržali su Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Uprava za kulturu Grada Novog Sada.
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