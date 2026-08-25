TURIZAM U FOKUSU: Kubanski ambasador posetio Vrnjačku Banju
Ambasador Kube u Srbiji Pavel Orensio Dijaz Ernandez boravio je u zvaničnoj poseti Vrnjačkoj Banji, gde ga je ugostio predsednik Opštine Boban Đurović.
Tokom susreta razgovarano je o mogućnostima konkretizacije tradicionalno dobrih odnosa Srbije i Kube, pre svega kroz saradnju u turizmu, zdravstvu i kulturi.
Kubanski diplomata upoznao se sa potencijalima Vrnjačke Banje ocenivši da njegova poseta predstavlja dobru osnovu za buduću razmenu iskustava i zajedničku promociju zdravstvenog i banjskog turizma dve prijateljske države.
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