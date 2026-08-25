Srbija

TURIZAM U FOKUSU: Kubanski ambasador posetio Vrnjačku Banju

Goran Ćirović

25. 08. 2026. u 11:45

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Ambasador Kube u Srbiji Pavel Orensio Dijaz Ernandez boravio je u zvaničnoj poseti Vrnjačkoj Banji, gde ga je ugostio predsednik Opštine Boban Đurović.

ТУРИЗАМ У ФОКУСУ: Кубански амбасадор посетио Врњачку Бању

Opština Vrnjačka Banja/S.Tufegdžić

Tokom susreta razgovarano je o mogućnostima konkretizacije tradicionalno dobrih odnosa Srbije i Kube, pre svega kroz saradnju u turizmu, zdravstvu i kulturi.

Kubanski diplomata upoznao se sa potencijalima Vrnjačke Banje ocenivši da njegova poseta predstavlja dobru osnovu za buduću razmenu iskustava i zajedničku promociju zdravstvenog i banjskog turizma dve prijateljske države.

 

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