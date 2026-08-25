DVA DANA ZAREDOM: Aca Lukas priprema muzičke večeri uz njegove najveće hitove (FOTO)

FOLK zvezda Aca Lukas će 3. i 4. novembra održati dva koncerta u Beogradskoj areni, a publika će imati priliku da čuje njegove najveće hitove.

Foto: ATA images/Antonio Ahel

Posle intenzivnog leta i brojnih nastupa širom regiona, pevač se vraća pred beogradsku publiku, ovoga puta sa dvostrukim koncertom.

- Radujem se susretu sa beogradskom publikom i verujem da ćemo napraviti dve dobre večeri - kaže Lukas za "Večernje novosti". Foto: N. Skenderija

Na repertoaru će se naći pesme koje su obeležile njegovu višedecenijsku karijeru.

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