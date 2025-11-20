Srbija

SVETSKI DAN DETETA: Razdragano u Bambiju

В Митрић

20. 11. 2025. u 14:56

GRADSKA uprava Loznice obeležila je Svetski dan deteta organizujući prijem za predškolce iz Predškolske ustanove „Bambi“.

СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА: Раздрагано у Бамбију

Foto: Novosti

Mališani su dan proveli upoznavajući kako funkcioniše grad i koje sve službe brinu o građanima, u okviru projekta „Moj grad“, u kome učestvuje Predškolska ustanova „Bambi“. Posetili su kabinet gradonačelnice, gde su imali priliku da postavljaju pitanja i saznaju više o tome šta sve podrazumeva vođenje grada, a prijem u Gradskoj upravi pružio im je poseban doživljaj i priliku da se osete važnim delom lokalne zajednice.

Grad Loznica će i ubuduće nastaviti da neguje vrednosti brige o deci, podsticanja njihove radoznalosti i uključivanja najmlađih u život zajednice.

