SVETSKI DAN DETETA: Razdragano u Bambiju
GRADSKA uprava Loznice obeležila je Svetski dan deteta organizujući prijem za predškolce iz Predškolske ustanove „Bambi“.
Mališani su dan proveli upoznavajući kako funkcioniše grad i koje sve službe brinu o građanima, u okviru projekta „Moj grad“, u kome učestvuje Predškolska ustanova „Bambi“. Posetili su kabinet gradonačelnice, gde su imali priliku da postavljaju pitanja i saznaju više o tome šta sve podrazumeva vođenje grada, a prijem u Gradskoj upravi pružio im je poseban doživljaj i priliku da se osete važnim delom lokalne zajednice.
Grad Loznica će i ubuduće nastaviti da neguje vrednosti brige o deci, podsticanja njihove radoznalosti i uključivanja najmlađih u život zajednice.
Preporučujemo
OPREZ KROZ KLISURU: Česti odroni na Ibarskoj magistrali od Kraljeva do Raške
20. 11. 2025. u 16:35
„BLAGO SRBIJE“ U LESKOVCU: Upoznavanje najmlađih sa bogatim nasleđem
20. 11. 2025. u 14:43
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)