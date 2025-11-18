SJAJ ZLATNIH RUKU JUVELIRA I ČASOVNIČARA : Završena najglamuroznija manifestacija na Novosadskom sajmu

NA Novosadskom sajmu, u okviru specijalizovane, 28. međunarodne izložbe zlatarstva i časovničarsva SJAJ i Izložbe Gemekspo, od 14. do 17. novmbra, nastupilo je više od 60 izlagača iz Srbije, Turske i Nemačke kao i veliki broj posetilaca iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Hrvatske, Nemačke, Crne Gore, Rusije, Slovenije, Turske, Tunisa, Italije, Grčke i Indije.

Novosadski sajam

Manifestacija, namenjena profesionalcima za jačanje postojećih i uspostavljanje novih poslovnih veza, bila je zanimljiva i široj publici za razgledanje.

Za razliku od prethodnih godina, kako organizatori ističu, bilo je više učesnika koji su ponudili investiciono zlato, od pločica od pet grama do poluga od 250 grama koje su vredele oko 30.000 evra i bile među najskupljim eksponatima na priredbi.

Izlagači su predstavili zlatni i srebrni nakit, zlatnike dijamante, drago, poludrago i sintetičko kamenje za zlatarstvo, kristale, ambalažu, torbe i kutije za nakit, opremu za čuvanje i izlaganje, pribor za održavanje satova i nakita, alate i mašine za zlatarstvo i časovničarstvo... i demonstrirali njihov rad.

Novosadski sajam Srebrni krst

Posebnu pažnju privlačio je eksponat Asocijacije zlatara Srbije, krst izrađen od čistog srebra, finoće 925, remek delo majstorskog zanatskog umeća, koje je svojim finim linijama, dubokim reljefima i gotovo ikonografskom preciznšću izazvao divljenje i poštovanje posetilaca. Ocena je da se retko može videti predmet koji u sebi harmonično spaja sakralnu simboliku i vrhunsku umetničku izradu. Taj krst će biti vraćen u Manastir Hopovo, na Fruškoj gori, gde pripada i nastavlja da živi kao deo duhovne i kulturne baštine.