JOVANI PRVA NAGRADA, A TREĆE MESTO U KINI: Fantastičan uspeh gimnazijalke iz Paraćina na svetskom takmičenju u govorništvu (FOTO)
JOVANA Milovanović, učenica 3/2 razreda paraćinske Gimnazije, na prestižnom međunarodnom takmičenju u javnom govoru „21st Century Cup – Global Public Speaking Competition“, održanom u Kini, osvojila je prvu nagradu – a treće mesto među 35 učesnika iz celog sveta.
Prvu nagradu ponelo je šestoro najboljih finalista, a u završnici takmičenja bila je na trećoj poziciji. Kako je objavila Gimnazija Paraćin, njihova učenica je na ovom takmičenju u govorništvu bila jedna od najmlađih učesnica. Među takmičarima bilo je najviše studenata sa različitih univerziteta iz svih krajeva sveta.
Jovana je u Kinu otputovala kao predstavnica Srbije nakon što je pobedila u finalu nacionalnog takmičenja u govorništvu na engleskom jeziku na sedmom po redu nadmetanju koje je organizovao Institut za pojas i put. Nacionalno finale je održano u Beogradu 15. septembra u zgradi Instituta, a mlada Paraćinka je svojim govorom oduševila žiri jer se izdvojila svojom elokvencijom i ubedljivošću.
Na nastupu u Kini govorila je isti tekst kao u Beogradu.
Jovanina mentorka bila je profesorka engleskog jezika Ana Petrović.
