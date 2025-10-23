„MOLITVA LEPTIRA“: U Paraćinu sutra promocija knjige Olge Aranđelović
KULTURNI centar u Paraćinu sutra će biti domaćin još jednog književnog događaja u saradnji sa KK „Mirko Banjević“ i lokalnim pesnicima.
Najavljeno je predstavljanje nove poetske zbirke Olge Aranđelović „Molitva leptira“, koja je štampana uz sufinansiranje iz budžeta Opštine Paraćin po kokursu za projekte u kulturi.
Ulaz je besplatan za sve ljubitelje pisane reči, a organizator je najavio pregršt stihova, prigodan muzički program i zanimljivo druženje pesnika.
Početak je u 18 sati.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)