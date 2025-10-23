Srbija

„MOLITVA LEPTIRA“: U Paraćinu sutra promocija knjige Olge Aranđelović

Зорана Рашић
Zorana Rašić

23. 10. 2025. u 12:17

KULTURNI centar u Paraćinu sutra će biti domaćin još jednog književnog događaja u saradnji sa KK „Mirko Banjević“ i lokalnim pesnicima.

„МОЛИТВА ЛЕПТИРА“: У Параћину сутра промоција књиге Олге Аранђеловић

Foto: Fejsbuk/Olga Aranđelović

Najavljeno je predstavljanje nove poetske zbirke Olge Aranđelović „Molitva leptira“, koja je štampana uz sufinansiranje iz budžeta Opštine Paraćin po kokursu za projekte u kulturi.

Ulaz je besplatan za sve ljubitelje pisane reči, a organizator je najavio pregršt stihova, prigodan muzički program i zanimljivo druženje pesnika.

 Početak je u 18 sati.

