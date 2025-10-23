Srbija

PAUZA ILI OBUSTAVA: Prazna kućica za knjige u Požarevcu

Dušanka Novković

23. 10. 2025. u 10:24

POŽAREVAC - Kućica za knjige, postavljena prošle godine na Starom korzou u Požarevcu, sada je potpuno prazna.

ПАУЗА ИЛИ ОБУСТАВА: Празна кућица за књиге у Пожаревцу

D.N.

Narednih dana videće se da li je reč o privremenom „zastoju“, kao i par puta do sada, ili je ova ulična berza knjiga obustavljena. Specijalna kućica postavljena je u junu 2024. godine, u okviru omladinskog projekta, sa ciljem promovisanja čitanja. Ideja je bila da se knjige, prikupljene u akciji organizovanoj povodom Svetskog dana knjige, pozajmljuju za čitanje i onda vrate nazad, ali i da se doniraju za naredne pozajmice.

