PAUZA ILI OBUSTAVA: Prazna kućica za knjige u Požarevcu

POŽAREVAC - Kućica za knjige, postavljena prošle godine na Starom korzou u Požarevcu, sada je potpuno prazna.

D.N.

Narednih dana videće se da li je reč o privremenom „zastoju“, kao i par puta do sada, ili je ova ulična berza knjiga obustavljena. Specijalna kućica postavljena je u junu 2024. godine, u okviru omladinskog projekta, sa ciljem promovisanja čitanja. Ideja je bila da se knjige, prikupljene u akciji organizovanoj povodom Svetskog dana knjige, pozajmljuju za čitanje i onda vrate nazad, ali i da se doniraju za naredne pozajmice.