SLATKO - NACIONALNA POSLASTICA: Predavanje u Kraljevu

U NB „Stefan Prvovenčan“ u Kraljevu, u ponedeljak 27. oktobra u 19 sati, biće održano predavanje „Slatki putopisi: Nezaboravni ukus Srbije“ o istorijatu i simblici konzumiranja slatka kao nacionalne poslastice.

G.Šljivić

O tradicionalnoj deliciji koja se služi u znak dobrodošlice i gostoprimstva, govoriće istoričar umetnosti Marina Lukić Cvetić iz Muzeja slatka, jednog od najautentičnijih segmenata kulturne ponude grada na Ibru, posvećenog kolekcionarskoj, konzervatorskoj, izlagačkoj i radioničarskoj delatnosti.

Uz tajne o pripremanju, posluživanju, čuvanju i darivanju slatka, posetioci predavanja će, kako saznajemo, biti u prilici i da degustiraju slatko od smokava.