Srbija

Učenici Gimnazije „Federico II di Svevia“ iz Italije gosti lokalne samouprave u Vranju

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

16. 10. 2025. u 16:24

Delegacija od petnaest učenika svih razreda i dva profesora Naučno – jezičke Gimnazije „Federico II di Svevia“ iz Altamura posetili su danas gradsku upravu u Vranju.

Ученици Гимназије „Federico II di Svevia“ из Италије гости локалне самоуправе у Врању

Foto: Grad Vranje

Njihova uzvratna poseta je nastavak saradnje koja je započeta tokom boravka delegacije vranjske Gimnazije Altamuri, u aprilu ove godine, kada je potpisan i Protokol o saradnji dve škole.

Na svečanom prijemu u velikoj sali Skupštine grada, predsednica Skupštine Zorica Jović poželela je svima dobrodošlicu u Vranje, kako je rekla „u grad sa dušom, grad književnika Bore Stankovića, oca Justina Popovića, grad bogatog kulturnog nasleđa“. 

Direktorka Gimnazije ,,Bora Stanković“, Suzana Mišić Stanković, zahvalila se rukovodstvu Grada Vranja na toplom prijemu i podršci koju pruža mladima i obrazovanju.  - Vaša pažnja i gostoprimstvo pokazuju da je Vranje grad koji prepoznaje važnost kulturne i međunarodne saradnje, grad koji veruje u snagu mladih i u značaj obrazovanja kao temelja budućnosti. Povezivanje naše gimnazije sa školom iz Italije, zemlje bogate kulture, umetnosti i tradicije, za nas je velika čast, ali i podstrek da nastavimo putem kojim gradimo mostove između naroda i kultura - istakla je direktorka.

Prisutnima se obratila i Maria Monđeli, profesorka iz Italije.

- U ime svih nastavnika i učenika škole ,,Federico II“, izražavam duboku zahvalnost na gostoprimstvu kojim ste nas dočekali. Sa sobom ćemo poneti sliku Vranja kao živog, gostoljubivog i svetu otvorenog grada. Nadam se da će ova veza nastaviti da raste, jačajući prijateljstvo između Vranja i Altamure - rekla je profesorka Monđeli.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UŽIČANI NA OSTRVU VIDO: Uredili prostor oko spomen - kosturnice
Srbija

0 0

UŽIČANI NA OSTRVU VIDO: Uredili prostor oko spomen - kosturnice

Volonteri iz užičkog „Crvenog krsta“ sproveli su akciju čišćenja prostora oko mauzoleja posvećenog srpskim stradalnicima, na grčkom ostrvu Vido. Posekli su stabla koja su ugrožavala bezbednost posetilaca i ugrožavala spomen - kosturnicu, očistili su okolinu nad plavom grobnicom, uz koordinaciju i saglasnost grada Krfa i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije.

17. 10. 2025. u 16:04

ISTRAŽIVANJA KOD NOVE VAROŠI: U Seništima praistorijska humka
Srbija

0 0

ISTRAŽIVANJA KOD NOVE VAROŠI: U Seništima praistorijska humka

NARODNI muzej Užice nastavio je arheološka istraživanja na lokalitetu Crkvine, u Seništima, na teritoriji opštine Nova Varoš. Na mestu na kome se po predanju u davnoj prošlosti nalazila crkva, pronađene su humke, a među nalazima je i keramička posuda, reč je o otkriću koje doprinosi boljem razumevanju pogrebnih praksi iz perioda kojem nekropola pripada.

15. 10. 2025. u 05:00

Politika
Tenis
Fudbal
SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)

SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)