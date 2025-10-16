Učenici Gimnazije „Federico II di Svevia“ iz Italije gosti lokalne samouprave u Vranju

Delegacija od petnaest učenika svih razreda i dva profesora Naučno – jezičke Gimnazije „Federico II di Svevia“ iz Altamura posetili su danas gradsku upravu u Vranju.

Foto: Grad Vranje

Njihova uzvratna poseta je nastavak saradnje koja je započeta tokom boravka delegacije vranjske Gimnazije Altamuri, u aprilu ove godine, kada je potpisan i Protokol o saradnji dve škole.

Na svečanom prijemu u velikoj sali Skupštine grada, predsednica Skupštine Zorica Jović poželela je svima dobrodošlicu u Vranje, kako je rekla „u grad sa dušom, grad književnika Bore Stankovića, oca Justina Popovića, grad bogatog kulturnog nasleđa“.

Direktorka Gimnazije ,,Bora Stanković“, Suzana Mišić Stanković, zahvalila se rukovodstvu Grada Vranja na toplom prijemu i podršci koju pruža mladima i obrazovanju. - Vaša pažnja i gostoprimstvo pokazuju da je Vranje grad koji prepoznaje važnost kulturne i međunarodne saradnje, grad koji veruje u snagu mladih i u značaj obrazovanja kao temelja budućnosti. Povezivanje naše gimnazije sa školom iz Italije, zemlje bogate kulture, umetnosti i tradicije, za nas je velika čast, ali i podstrek da nastavimo putem kojim gradimo mostove između naroda i kultura - istakla je direktorka.

Prisutnima se obratila i Maria Monđeli, profesorka iz Italije.

- U ime svih nastavnika i učenika škole ,,Federico II“, izražavam duboku zahvalnost na gostoprimstvu kojim ste nas dočekali. Sa sobom ćemo poneti sliku Vranja kao živog, gostoljubivog i svetu otvorenog grada. Nadam se da će ova veza nastaviti da raste, jačajući prijateljstvo između Vranja i Altamure - rekla je profesorka Monđeli.