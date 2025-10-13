Srbija

U ĆUPRIJI IZLOŽBA IZ KOLEKCIJE BOŽIDARA DESPOTOVIĆA: Radovi srpskih umetničkih velikana 20. veka (FOTO)

Zorana Rašić

13. 10. 2025. u 11:50

U MUZEJU „Horeum Margi-Ravno“ u Ćupriji do 27. oktobra postavljena je izložba „Crtež i grafika u delima velikana srpske umetničke scene XX veka”, koja predstavlja izbor iz Umetničke kolekcije Božidara Despotovića Despe.

Foto: Fejsbuk/Muzej Horeum Margi Ravno

Ova izložba već dvanaest godina u sklopu je obeležavanja Dana opštine Ćurija, pa sugrađani i posetioci iz celog Pomoravskog okruga imaju jedinstvenu priliku da pogledaju dela srpskih likovnih velikana iz prošlog veka i prve dve decenije ovog.

Božidar Despotović Despa kolekcionarstvom se bavi petnaestak godina i u svojoj kolekciji ima oko 300 radova. Ovog puta  izložena su ostvarenja nekih od najpoznatijih jugoslovenskih i srpskih imena. Najstariji rad je iz 1910. godine.

Foto: Фото: Фејсбук/Музеј Хореум Марги Равно

U znak zahvalnosti za saradnju, Despotović je dobio na poklon grafiku sa svojim likom koju je izradio direktor Muzeja „Horeum Margi Ravno“ Novak Novaković.

