PRAVA RETKOST NA TERITORIJI SRBIJE: Besplatno čišćenje dimnjaka u 15 paraćinskih sela

Зорана Рашић
Zorana Rašić

10. 10. 2025. u 15:07

ČISTI odžaci neophodni su za efikasno i bezbedno grejanje, a odžačara je sve manje, pa je pažnju privukla nesvakidašnja akcija besplatnog čišćenja dimnjaka za domaćinstva iz petnaest sela na teritoriji paraćinske opštine.

Foto: Fesbuk/JP Poslovni centar Paraćin

Tamošnje javno preduzeće koje se bavi i tom komunalnom uslugom, JP „Poslovni centar“, obelodanilo je da su akcijom obuhvaćena sela: Šaludovac, Gornja i Donja Mutnica, Izvor, Klačevica, Lešje, Plana, Mirilovac, Davidovac, Glavica, Bošnjane, Popovac, Buljane, Stubica i Zabrega.

Domaćinstva iz tih mesta koja žele da se bezbedno greju na čvrsto gorivo, a dimnjaci im vape za čišćenjem, treba samo da se jave „Poslovnom centru“ (PC)  rad dogovora oko termina.

 Da rad odžačara bude za njih besplatan omogućio je dogovor tog javnog preduzeća  sa kompanijom koja ima sedište u jednom od sela gde će akcija biti sprovedena.

