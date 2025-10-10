PRAVA RETKOST NA TERITORIJI SRBIJE: Besplatno čišćenje dimnjaka u 15 paraćinskih sela
ČISTI odžaci neophodni su za efikasno i bezbedno grejanje, a odžačara je sve manje, pa je pažnju privukla nesvakidašnja akcija besplatnog čišćenja dimnjaka za domaćinstva iz petnaest sela na teritoriji paraćinske opštine.
Tamošnje javno preduzeće koje se bavi i tom komunalnom uslugom, JP „Poslovni centar“, obelodanilo je da su akcijom obuhvaćena sela: Šaludovac, Gornja i Donja Mutnica, Izvor, Klačevica, Lešje, Plana, Mirilovac, Davidovac, Glavica, Bošnjane, Popovac, Buljane, Stubica i Zabrega.
Domaćinstva iz tih mesta koja žele da se bezbedno greju na čvrsto gorivo, a dimnjaci im vape za čišćenjem, treba samo da se jave „Poslovnom centru“ (PC) rad dogovora oko termina.
Da rad odžačara bude za njih besplatan omogućio je dogovor tog javnog preduzeća sa kompanijom koja ima sedište u jednom od sela gde će akcija biti sprovedena.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)