SVEČANOM SEDNICOM SKUPŠTINE OBELEŽENI KRALJEVDAN I DAN GRADA Nagrade za zasluge

Goran Ćirović

07. 10. 2025. u 20:00

PRIGODNIM manifestacijama u ovdašnjim kulturnim ustanovama i svečanom sednicom Skupštine grada, Kraljevčani su juče obeležili Kraljevdan - pravoslavni praznik i Dan svog grada.

G.Šljivić

Oktobarska nagrada, najviše priznanje lokalne samouprave, uručena je književnici Gordani Timotijević, a diplome zaslužnih građana dobili su Milan D. Novaković, predsedniku Zavičajnog društva "Kraljevo" - podružnica u Beogradu, artiljerijski major u penziji Rade Vukosavljević, zanatlija Miroslav Todorović i Mirko Virijeviću koji je čak 112 puta dobrovoljno dao krv.

Datum

KRALjEVDAN se - od 1999. i kao Dan grada - praznuje u znak sećanja na 7. oktobar 1228, kada se upokojio prvi srpski kralj Stefan Prvovenčani, koji je i krunisan u obližnjem manastiru Žiča.

Za veliki doprinos obrazovanju, kulturi, sportu i društveno odgovornom radu, priznanje namenjeno zaslužnim preduzećima, organizacijama, ustanovama, sportskim kolektivima i udruženjima dobili su predškolska ustanova "Olga Jovičić Rita", RP "Tehnometal", atletski klub Kraljevo, FK Polet iz Ratine i udruženje "Ruke prijateljstva", a specijalna nagrada "Milomir Glavčić" - koja se dodeljuje za podsticaj humanosti - pripala je Omladinskoj terenskoj jedinici kancelarije Crvenog krsta u Kraljevu, "Darinka Daca Petrašinović". Osim toga, zahvalnicama su nagrađeni Živomir Žika Milašinović, osnivač muzeja "Gočka pruga", i Dragiša Živković, osnivač i trener ženskog odbojkškog kluba Ušće, iz istoimene varošice u Ibarskoj klisuri.

 

G.Šljivić

Oktobarska nagrada Gordani Timotijević

G.Šljivić

 

