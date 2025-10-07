SVEČANOM SEDNICOM SKUPŠTINE OBELEŽENI KRALJEVDAN I DAN GRADA Nagrade za zasluge
PRIGODNIM manifestacijama u ovdašnjim kulturnim ustanovama i svečanom sednicom Skupštine grada, Kraljevčani su juče obeležili Kraljevdan - pravoslavni praznik i Dan svog grada.
Oktobarska nagrada, najviše priznanje lokalne samouprave, uručena je književnici Gordani Timotijević, a diplome zaslužnih građana dobili su Milan D. Novaković, predsedniku Zavičajnog društva "Kraljevo" - podružnica u Beogradu, artiljerijski major u penziji Rade Vukosavljević, zanatlija Miroslav Todorović i Mirko Virijeviću koji je čak 112 puta dobrovoljno dao krv.
Datum
KRALjEVDAN se - od 1999. i kao Dan grada - praznuje u znak sećanja na 7. oktobar 1228, kada se upokojio prvi srpski kralj Stefan Prvovenčani, koji je i krunisan u obližnjem manastiru Žiča.
Za veliki doprinos obrazovanju, kulturi, sportu i društveno odgovornom radu, priznanje namenjeno zaslužnim preduzećima, organizacijama, ustanovama, sportskim kolektivima i udruženjima dobili su predškolska ustanova "Olga Jovičić Rita", RP "Tehnometal", atletski klub Kraljevo, FK Polet iz Ratine i udruženje "Ruke prijateljstva", a specijalna nagrada "Milomir Glavčić" - koja se dodeljuje za podsticaj humanosti - pripala je Omladinskoj terenskoj jedinici kancelarije Crvenog krsta u Kraljevu, "Darinka Daca Petrašinović". Osim toga, zahvalnicama su nagrađeni Živomir Žika Milašinović, osnivač muzeja "Gočka pruga", i Dragiša Živković, osnivač i trener ženskog odbojkškog kluba Ušće, iz istoimene varošice u Ibarskoj klisuri.
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)