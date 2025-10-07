Srbija

STIGLO 1.900 DOZA: Počela vakcinacija Kraljevčana protiv sezonskog gripa

Goran Ćirović

07. 10. 2025. u 10:56

U svim ambulantama Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih, kao i Sužbe kućnog lečenja i Službe za zdravstvenu zaštitu dece kraljevačkog Doma zdravlja, počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa.

СТИГЛО 1.900 ДОЗА: Почела вакцинација Краљевчана против сезонског грипа

G.Šljivić

Vakcinu „To-Vaks Flu“, prema rečima dr Sonje Čelebić, mogu da prime svi zainteresovani građani u svojim matičnim ambulantama, a od dokumenata je potrebna samo zdravstvena knjižica.

- Za sada smo dobili 1.900 doza ove trovalentne vakcine, a ostatk ćemo dobijati sukcesivno – kaže dr Čelebić. - Vakcina je svakako najsigurnija zaštita , a preporuka je da se vakcinišu svi građani stariji od 65 godina, mlađi oboleli od hroničnih bolesti, kao i oni koji su zbog svog posla u kontaktu sa većim brjem ljudi.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JAČANJE PRIJATELJSTVA I SARADNJE SA KINOM: Delegacija provincije Fuđijen u Novom Sadu, u zvaničnoj poseti Vladi AP Vojvodine
Srbija

0 0

JAČANJE PRIJATELJSTVA I SARADNJE SA KINOM: Delegacija provincije Fuđijen u Novom Sadu, u zvaničnoj poseti Vladi AP Vojvodine

GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin prisustvovao je sastanku u zgradi Pokrajinske vlade koji je organizovala predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković povodom zvanične posete delegacije provincije Fuđijen iz Narodne Republike Kine. Kinesku delegaciju predvodio je generalni direktor Kancelarije za spoljne poslove i predsednik Narodnog udruženja za prijateljstvo sa stranim državama Fuđijen provincije Li Lin.

07. 10. 2025. u 16:53

ZLATIBORCI GRADE AERODROM: Od livade do piste
Srbija

0 0

ZLATIBORCI GRADE AERODROM: Od livade do piste

Zlatiborci su oživeli ideju staru nekoliko decenija: građevinske mašine ovih dana izvode zemljane radove nedaleko od turističkog centra planine, kako bi se na tom mestu izgradio aerodrom. Opštinari tvrde da je to potreba najposećenijeg turističkog odredišta u državi i privrede zlatiborskog, kao i moravičkog okruga.

07. 10. 2025. u 11:40

Politika
Tenis
Fudbal