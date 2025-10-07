STIGLO 1.900 DOZA: Počela vakcinacija Kraljevčana protiv sezonskog gripa
U svim ambulantama Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih, kao i Sužbe kućnog lečenja i Službe za zdravstvenu zaštitu dece kraljevačkog Doma zdravlja, počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa.
Vakcinu „To-Vaks Flu“, prema rečima dr Sonje Čelebić, mogu da prime svi zainteresovani građani u svojim matičnim ambulantama, a od dokumenata je potrebna samo zdravstvena knjižica.
- Za sada smo dobili 1.900 doza ove trovalentne vakcine, a ostatk ćemo dobijati sukcesivno – kaže dr Čelebić. - Vakcina je svakako najsigurnija zaštita , a preporuka je da se vakcinišu svi građani stariji od 65 godina, mlađi oboleli od hroničnih bolesti, kao i oni koji su zbog svog posla u kontaktu sa većim brjem ljudi.
