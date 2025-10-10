VUČKOVIĆI ZA PRIMER: Srbi iz Slavonije verni veri pradedovskoj i u Virdžiniji
Srbi, ma gde živeli, daleko od otadžbine, drže svim srcem do svoje vere pradedovske, imena svoga roda, njegove kulture, običaja, istorije i ognjišta sa kojih su morali da krenu, najčešće, iz nužbe zbog teškim muka kakav je nesumnjivo bio rat n tlu nekadašnje SFRJ
Živi primer za to su Vučkovići, jedna od stotinu srpskih porodica u okrugu Luiza, u američkoj državi Virdžinija, koji su, minulih dana, napravili svojevrstan duhovni most između bogomolje u tom delu Amerike i onih u Srbiji, počev od Tronoše, Soko grada, Čokešine, Petkovice do Lelića, gde su moštu svetog vladike Nikolaja, najvećeg čeda koje je rodila srpska majka Svetosavka, posle Svetoga Save.
Milica i Milorad Mišo Vučković su u Americi više od četvrt veka i, od dolaska do današnjih dana, čvrsto su vezani za Srpsku pravoslavnu crkvu kao dragi, vredni i predani parohijani Srpske pravoslavne crkvene parohije rođenja presvete Bogorodice u okrugu Luizu.Ponosni su, vele na svog sveštenika Đorđa Tomića, rodom iz Višegrada, i njegovu suprugu popadiju Goricu, koja je, rodom iz Gradiške, iz zapadnog dela Republike Srpske.
-Mladi sveštenik, uz podršku svoje divne supruge, je, zaista, stožer duhovnog, ali i kulturnog života u ovom delu Amerike, doprinoseći značajno okupljanju svih nas, u službi Gospodu, ali i svemu onome što znači očuvanje našeg kulturnog i nacionalnog blaga -pričaju Vučković, rodom iz Slavonije. -Naša je žarka želja da podignemo i bogomolju kako dolikuje i našem rodu i našoj veri.Verujemo da će to da se dogodi, jer su naši ljudi, uvek, saborni oko svoje Crkve, koja nas je održala i kad nam je bilo najteže.
Ova parohija čija je uspešna misija mnogo veća od njenog broja, a i uz podršky i zalaganje episkopa istočnoameričkog Irineja Dobrijevića kupila je imanje za podizanje crkve i pratećih zdanja.Sada je na imanju pomoćno zdanje za povremeno okupljanje ljudi koji su naše gore listovi.
- Crkveni odbor i Kolo srpskih sestara Virdžinija organizuje proslave povodom raznih crkvenih svetovnih praznika sa ciljem očuvanja srpskog nacionalnog identiteta, negovanja i promovisanja tradicije i prikupljanja sredstava za dalji rad i finansiranje poručuju iz te parohije. Takođe, pri našoj parohiji aktivna je i crkvena škola, čija svrha je edukacija naših najmlađih parohijana.
Vučkovići su oduševljeni bogomoljama, koje su posetili minulih dana iz kojih će, kako ističu, „poneti najlepše duhovne plodove“ u Virdžiniju.U svakom od njih osećaju, kako kažu, „veliku ljubav i toplinu, kojom se greju i duše i tela“.Smatraju da duhovne i kulturni mostovi predstavljaju veliku snagu među našim ljudima ma gde bili, što je, pored ostalih, najbolje pokazao sveti vladika Nikolaj Velimirović, ali i naši velikani poput Nikole Tesle i Mihaila Pupina.
-Svima njima srce je bilo puno vere, roda svoga i otadžbine i velika vera u Boga bila im je, kako su i sami priznavali, najveća snaga za velika dela -poručuju Vučkovići, dodajući da je, prirodno, da se Isusovim putom najbolje ide onako kako su činili pomenuti znameniti Srbi koji su zadivili ceo svet velikim delima.
