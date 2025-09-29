PREDSTAVNICI NOVOG SADA NA EVROPSKOM SAMITU U SALCBURGU: Razgovori o aktuelnim izazovima sa kojima se suočavaju gradovi i regioni

ZAMENIK gradonačelnika Novog Sada Đurađ Jakšić i pomoćnik gradonačelnika Aleksandar Petrović, učestvuju na Evropskom samitu u Salcburgu (Salzburg Europe Summit 2025), koji se održava od 28. do 30. septembra u organizaciji Instituta regiona Evrope (IRE – Institute of the Regions of Europe).

Grad Novi Sad

Ovogodišnji samit „Evropa i nada“ (Europe and Hope), kako je navedeno u saopštenju, posvećen je aktuelnim izazovima sa kojima se suočavaju evropski gradovi i regioni.

Jakšić je izjavio da za Novi Sad učestvovanje na tom skupu ima višestruki značaj.

- Kao grad u kojem zajedno živi 26 nacionalnih manjina, Novi Sad je simbol multikulturalnosti, saradnje i zajedništva. Naša otvorenost prema svetu ogleda se u stalnom širenju međunarodnih partnerstava, a kao grad koji gradi mostove između zapadne i jugoistočne Evrope, prepoznati smo kao pouzdan partner u regionu. Članstvo u IRE omogućava nam pristup evropskim projektima koji unapređuju pametan i održiv razvoj, u interesu građana i budućnosti Novog Sada – poručio je Jakšić.

Na marginama skupa, predstavnici Grada Novog Sada sastali su se sa generalnom konzulkom Republike Srbije u Salcburgu Verom Vukićević. Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima za unapređenje saradnje između Novog Sada i institucija u Austriji, posebno u oblasti privrede, kulture, sporta i turizma. Istaknuta je važna uloga Srpske pravoslavne crkve i srpske dijaspore u Salcburgu, kao i značaj njenog povezivanja sa matičnim gradovima u Srbiji, pri čemu je Novi Sad prepoznat kao grad sa velikim potencijalom za produbljivanje međunarodne saradnje. Ocenjeno je da takvi kontakti predstavljaju konkretan korak ka poboljšanju položaja Novog Sada u međunarodnom okruženju i otvaraju nove mogućnosti za učešće u zajedničkim projektima.

Učesnici samita su visoki predstavnici evropskih institucija, nacionalnih i lokalnih vlada, eksperti, naučnici i predstavnici civilnog sektora iz više od 20 zemalja.

Grad Novi Sad je od 2024. godine punopravni član IRE, čime je postao deo mreže koja povezuje više od 130 gradova, regiona i institucija iz Evrope, sa ciljem unapređenja međuregionalne saradnje i razmene dobrih praksi.





Z. G.



