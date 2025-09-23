PODRŠKA HRABRIM DOBROVOLJCIMA: Potpisani ugovori o sufinansiranju projekata DVD u Kraljevu
Drugu godinu za redom kraljevačka lokalna samouprava je u gradskom budžetu izvojila pet miliona dinara za sufinansiranje programa i projekata lokalnih Vatrogasnih saveza i Dobrovoljnih vatrogasnih društava sa teritorije grada na Ibru.
Tako je, nakon sprovedenog konkursa, Gradski vatrogasni savez za projekat podizanja stepena prozivpožarne zaštite dobio 1,78 miliona dinara, DVD Vrba 1,37 za unapređenje pripremljenosti za prevenciju od požra, a DVD Kraljevo 564.000 dinra. Za poboljšanje protivpožrne zaštite i bezbednosti DVD Mataruška Banja dobilo je 258.000 dinara, DVD Studenica 288.000, a DVD Bukovica 259.000 dinara.
- Za vreme minulih toplotnih talasa imali smo više od 30 intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru. Pomažemo našoj profesionalnoj jedinici i Sektoru za vanredne situacije i trudimo se da podižemo svest kod naših građana, da im objasnimo zašto je važno dobrovoljno vatrogastvo i da ulažemo u buduće generacije dobrovoljaca i profesionalaca – rekao je Dimitrije Jovičić, predsdnik DVD Kraljevo nakon potpisivanja ugovora o dodeli novca iz gradske kase.
Na teritoriji Kraljeva trenutno funkcioniše sedam DVD dok je pet u fazi formiranja i po tome grad na Ibru prednjači u Srbiji.
- Mnogi gradovi nas zovu da vide sistem kako mi to radimo – ističe Sreten Jovanović, član Gradskog veća zadužen za vanredne situacije. - Veći deo naše teritorije je pokriven dobrovoljnim društvima, ali radimo na tome da se što više sredina organizuje, a Grad će svima pružiti podršku.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)