PODRŠKA HRABRIM DOBROVOLJCIMA: Potpisani ugovori o sufinansiranju projekata DVD u Kraljevu

Drugu godinu za redom kraljevačka lokalna samouprava je u gradskom budžetu izvojila pet miliona dinara za sufinansiranje programa i projekata lokalnih Vatrogasnih saveza i Dobrovoljnih vatrogasnih društava sa teritorije grada na Ibru.

G.Šljivić

Tako je, nakon sprovedenog konkursa, Gradski vatrogasni savez za projekat podizanja stepena prozivpožarne zaštite dobio 1,78 miliona dinara, DVD Vrba 1,37 za unapređenje pripremljenosti za prevenciju od požra, a DVD Kraljevo 564.000 dinra. Za poboljšanje protivpožrne zaštite i bezbednosti DVD Mataruška Banja dobilo je 258.000 dinara, DVD Studenica 288.000, a DVD Bukovica 259.000 dinara.

- Za vreme minulih toplotnih talasa imali smo više od 30 intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru. Pomažemo našoj profesionalnoj jedinici i Sektoru za vanredne situacije i trudimo se da podižemo svest kod naših građana, da im objasnimo zašto je važno dobrovoljno vatrogastvo i da ulažemo u buduće generacije dobrovoljaca i profesionalaca – rekao je Dimitrije Jovičić, predsdnik DVD Kraljevo nakon potpisivanja ugovora o dodeli novca iz gradske kase.

G.Šljivić Dimitrije Jovičić, predsednik DVD Kraljevo

Na teritoriji Kraljeva trenutno funkcioniše sedam DVD dok je pet u fazi formiranja i po tome grad na Ibru prednjači u Srbiji.

G.Šljivić

- Mnogi gradovi nas zovu da vide sistem kako mi to radimo – ističe Sreten Jovanović, član Gradskog veća zadužen za vanredne situacije. - Veći deo naše teritorije je pokriven dobrovoljnim društvima, ali radimo na tome da se što više sredina organizuje, a Grad će svima pružiti podršku.