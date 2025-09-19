DR ĐURIĆ NA ČELU: Spojeni šabački Dom zdravlja i bolnica

DOKTOR Milivoje Đurić, specijalista infektologije i subspecijalista epidemiologije, imenovan je za vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Šabac u osnivanju.

V Mitrić

Ovim rešenjem ministra zdravlja dr Zlatibora Lončara od 3. septembra ove godine, stavljena je tačka na višegodišnje spekulacije oko spajanja ovdašnjeg Doma zdravlja i Opšte bolnice. Tome u prilog ide ministrovo parafiranje razrešenja sa funkcija dosadašnjih vršilaca dužnosti direktora ove dve zdravstvene ustanove: dr Mirjane Vasić Ilić sa čela Doma zdravlja "Dr Draga Ljočić" i dr Slobodana Popovića, dugogodišnjeg v.d. direktora Opšte bolnice "Dr Laza K. Lazarević".

Doktor Milivoje Đurić diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Nakon obavljenog lekarskog staža, odsluženja vojnog roka i završene Škole rezervnih oficira sanitetske službe, radio je u domovima zdravlja u Koceljevi i Šapcu kao lekar opšte prakse.

U Službi za infektivne bolesti Opšte bolnice u Šapcu zaposlen od 2013. godine. Specijalizaciju iz infektologije završio je 2017. a užu specijalizaciju iz epidemiologije zaraznih bolesti 2021. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Zbog odlučne borbe protiv Kovida 19, dr Milivoje Đurić dobitnik je Sretenjskog odlikovanja, koje mu je na Dan državnosti uručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.