ANĐELIN SOLISTIČKI NASTUP: Koncert flaute u paraćinskom Kulturnom centru
NEKADAŠNjA učenica Muzičke škole u Paraćinu koja je završila akademske i master studije na Fakultetu umetnosti u Nišu, Anđela Popović, održaće sutra u rodnom gradu solistički koncet.
Ona će nastupiti u pratnji Nikole Cvetkovića na klaviru, a kako su na programu dela Baha i drugih velikana klasične muzike, biće ovo jedinstvena prilika za njene sugrađane da uživaju u toj vrsti muzike u tamošnjem Kulturnom centru.
Anđela je rođena je 1998. godine u Beču, sa devet godina počela je da pohađa Muzičku školu „Milenko Živković“ u Paraćinu.
Po završetku školovanja posvećuje se solističkom izvođenju, ali je učestvovala i u radu kamernog ansambla „Diversi“ i Simfonijskog orkestra Muzičke škole „Isidor Bajić“ (Novi Sad).
