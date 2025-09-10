POČAST JUNACIMA CERA I ČUVENIM MEŠTANIMA TEKERIŠA: Odgajili junake i sveca

Akademik Dragan Damjanović, znameniti srpski pisac i novinar, posetio je Spomen kompleks u Tekerišu, na Ceru, kod Loznice, posvećen junacima čuvene Cerske bitke, u avgustu 1914. godine, koja je bila prva saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu.

foto :V Mitrić

Damjanović se, u svoje i ime Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika na čijem je čelu, poklonio senima junaka pred spomen obeležjem na kom stoji: -Vaša dela su besmrtna“.Bila je, ovo, i prilika za podsećanje na istorijski značaj tog sela, ne samo u Cerskoj bici pre 111 leta.

-Ovo je, ne samo prostor poprišta tako velike, značajne i čuvene bitke, već i mesto gde počivaju mnogi div junaci, iz Jadra, ali i svih drugih krajeva Srbije, koje je narod Jadra, kao i danas njihove potomke kad dođu, primao punog srca, sa bratskom ljubavlju i pažnjom -kazao je akademik Damjanović. -Odavde najbolje svetli sloboda, pravda i iskazana ljubav naših slavnih predaka prema svome rodu, veri, Bogu i otadžbini.I, pokazalo se da su potoci junaka sa Cera bili neustrašili i u Drugom svetskom ratu, kada su Loznicu i Banju Koviljaču oslobodili od fašista već 31. avgusta 1941. godine, kada su ta dva mesta bila prva oslobođenja od zla tog doba u porobljenoj Evropi.Zasvetlilo su, pored ostalih, imena div junaka iz Tekeriša, ovenčanih Karađorđevim uzdarjima, kapetana JVUO Dragutina B. Jeremića i njegovog brata, takođe kapetana prve klase Dušana B. Jeremića, koji su položili živote na oltaru otadžbine.

Damjanović ukazuje da je iz slavnog Tekeriša i arhimandrit Stefan Jovanović, iguman Manstarira Tronoša, koji je postradao od Turaka 1799 u Zvorniku, kada je išao da umoli bega zvorničkog za žito kako bi narod preživeo glad.Jovanović je, pre toga, jedno vreme bio tešku vojne bitke protiv Osmanlija, misleći da će Austrougari, posle pobede, poraditi da se oslobodimo „turskog jarma“, što se, naravno, nije dogodilo, već su gledali samo svoj interes.Dokazani rodoljub i duhovnik za pamćenje, omiljen u to doba u narodu, o kom su sveža sećanja do danas, upisan je u knjige svetih Srpske pravoslavne crkve pre osam godina kao prvi svetac iz Jadra, kraja iz kog je i čuvenik srpski vladika Valerijan Stefanović, prvi episkop šumadijski, koji je zamonašio docnijeg patrijarha Germana i arhijereja koji je među najznačanijim što Srpska Crkva nije podržala predlog da se Josip Broz nominuje za Nobelovu nagradu.

-U jeku bitke, borbe i buke topova, srce srpskog vojnika ostalo je čisto, vođeno verom, ljubalju prema radu, otadžbini i slobodi -zapisao je Damjanović u knjigu u tekeriškom Muzeju junacima Cerske bitke. -Neka njihova žrtva bude naš zavet miru.Na Ceru su pali telom, ali su dušom izneli ceo jedan narod, jer gde je vera u srcu, tu ni smrt nema poslednju reč