DECA IZ ITALIJE, RUMUNIJE, MAĐARSKE NA SPORTSKOM KAMPU U ZRENJANINU: Treći put za redom
TREĆI put zaredom, Zrenjanin je domaćin sportsko obrazovnog kampa za srpsku decu iz dijaspore i regiona u okviru kojeg je 105 učesnika iz Rumunije, Mađarske, Italije, Severne Makedonije, Republike Srpske i Srbije.
Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen za koordinaciju aktivnosti u oblasti odnosa sa dijasporom, Đorđe Milićević na otvaranjj kampa u Zrenjaninu, naglasio je da je organizacija letnjih kampova ove godine sveobuhvatnija i sadržajnija i da je 26 lokalnih samouprava uključeno u projekat, prve godine učestvovalo je tri i po, prošle godine pet, a ove učestvuje više od šest i po hiljada dece iz dijaspore.
- Program kampa obuhvata širok spektar aktivnosti, od sportskih treninga, takmičenja, radionica edukativnih predavanja i kulturnih programa, kao i obilaske znamenitosti grada Zrenjanina, okoline i celog Banata - istakao je ministar Milićević, uz napomenu da je važno
- Lepo je što su nam u gostima deca iz dijaspore, ali i deca sa Kosova i iz Republike Srpske, u okviru sportskog kampa učestvuje više od stotinu dece, a cilj je da se bliže upoznaju sa kulturom i istorijom grada Zrenjanina, države, da naprave zajedničke prijateljske mostove, da kroz prijateljstva održavaju kontakte sa maticom i da ta prijateljstva neguju i ubuduće, ne samo kroz sport već i druge oblasti – istakao je gradonačelnik Zrenjanina, Simo Salapura.
