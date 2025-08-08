uživoŠTA SU NAMA TVRĐAVE DANAS: Večeras predavanje u Muzeju u Smederevu
U okviru izložbe „Tvrđave i utvrđeni gradovi Srbije“ autorke Svetlane Dingarac u Muzeju u Smederevu večeras u 19.00 časova biće održano predavanje "Šta su nama tvrđave danas“, koje će održati Dejan Radovanović, arheolog-konzervator i direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Smederevu.
Predavanje će odgvooriti na pitanja šta su tvrđave i utvrđeni gradovi značili nekada, a koju ulogu imaju danas, kao i koliko ih čuvamo, razumemo i koristimo kao deo svog kulturnog identiteta.
