Jelena Ilić

08. 08. 2025. u 10:25

U okviru izložbe „Tvrđave i utvrđeni gradovi Srbije“ autorke Svetlane Dingarac u Muzeju u Smederevu večeras u 19.00 časova biće održano predavanje "Šta su nama tvrđave danas“, koje će održati Dejan Radovanović, arheolog-konzervator i direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Smederevu.

ШТА СУ НАМА ТВРЂАВЕ ДАНАС: Вечерас предавање у Музеју у Смедереву

Foto B. Subašić

Predavanje će odgvooriti na pitanja šta su tvrđave i utvrđeni gradovi značili nekada, a koju ulogu imaju danas, kao i koliko ih čuvamo, razumemo i koristimo kao deo svog kulturnog identiteta.

