Srbija

SVETA PETKA TRNOVA OKUPLJA POLA REGIONA: Vernici ne zaboravljaju Hram Svete prepodobne mučenice Paraskeve u Vranju

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

07. 08. 2025. u 16:50

KAO i mnogih minulih godina, i ove noći između 7. i 8. avgusta brojni hodočasnici iz regiona - Severne Makedonije, Bugarske, sa Kosova i Metohije... - "slivali" su se ka Hramu Svete prepodobne mučenice Paraskeve u Vranju. I, svi su želeli da se na praznik Svete Petke Trnove pomole u bogomolji koja je rušena, na čijim temeljima se gradila džamija, a zatim je ponovo postala pravoslavni objekat.

СВЕТА ПЕТКА ТРНОВА ОКУПЉА ПОЛА РЕГИОНА: Верници не заборављају Храм Свете преподобне мученице Параскеве у Врању

Foto Shutterstock

- Vera je tamo gde je srce, a svaka crkva je Božji dom i svi vernici koji osete potrebu da danas budu ovde su dobrodošli. Mnogi, pritom, često ne prave razliku između prepodobne majke Paraskeve, Svete Petke koja se praznuje u oktobru, i Svete Petke Trnove koju slavimo sada - ističe sveštenik Eparhije vranjske Dejan Škarić, objašnjavajući zašto ovaj hram, iako u nešto manjem broju, vernici pohode i tokom jeseni.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Sudeći po ostacima zida i temelja koji se nalaze na današnjem ulazu u crkvu prepodobnomučenice Paraskeve, sa sigurnošću se može tvrditi da ona potiče iz 14. veka. Sačuvani spisi i dokumenti svedoče da je u vreme turskog ropstva ova bogomolja bila pretvorena u džamiju. Zna se i da je bilo više neuspešnih pokušaja da se podigne klasični minaret, ali se građevina uvek urušavala, a opstao je samo onaj koji je imao oblik - krsta. Po tome je ova džamija dobila naziv Krstasta i on se ukorenio u narodu, baš kao i običaj da se na današnji dan pali sveća u maloj crkvici na Belom mostu.

A, današnji hram je mali i jednobrodni, obnovljen u periodu od 2010. do 2015. Može da primi tek nekoliko vernika, pa mnogi u tišini, satima strpljivo čekaju da se poklone ispred ikone i zapale sveću u svetinji koja je smeštena u najlepšem delu takozvanog starog Vranja, nedaleko od manastira Svetog Nikole. Mnogi se i umiju hladnom vodom sa obližnje česme, jer se veruje da su ovde nekada slepi progledali, a priča se i da leči glavobolju...

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

- Narod u našoj eparhiji izuzetno poštuje ovu svetiteljku. Pored Vranja, njoj posvećeni hramovi postoje i u selu Klenike, u Rakovcu, takođe kod Bujanovca - kaže sveštenik Škarić, tumačeći da je ranohrišćanska svetiteljka poznata i kao Vetrena Petka, Letnja Petka ili Paraskeva Rimljanka.

Foto: J.S.

Foto: J.S

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEBOJŠA ZA NEZABORAV: Policajac koji je poginuo na Kosmetu 1998 dobio ulicu
Srbija

0 0

NEBOJŠA ZA NEZABORAV: Policajac koji je poginuo na Kosmetu 1998 dobio ulicu

U ZNAK sećanja na policajca Nebojšu Savića iz sela Manjak kod Vladičinog Hana, koji je pre 27 godina poginuo na Kosovu i Metohiji u sukobu sa teroristima OVK, jedna ulica u zavičaju nosiće njegovo ime. Tokom prigodne svečanosti, tablu sa novim nazivom ulice otkrio je Nebojšin sin Milovan, koji se oca i ne seća, jer je tada bio još beba.

07. 08. 2025. u 16:53

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima

PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima