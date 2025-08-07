SVETA PETKA TRNOVA OKUPLJA POLA REGIONA: Vernici ne zaboravljaju Hram Svete prepodobne mučenice Paraskeve u Vranju

KAO i mnogih minulih godina, i ove noći između 7. i 8. avgusta brojni hodočasnici iz regiona - Severne Makedonije, Bugarske, sa Kosova i Metohije... - "slivali" su se ka Hramu Svete prepodobne mučenice Paraskeve u Vranju. I, svi su želeli da se na praznik Svete Petke Trnove pomole u bogomolji koja je rušena, na čijim temeljima se gradila džamija, a zatim je ponovo postala pravoslavni objekat.

Foto Shutterstock

- Vera je tamo gde je srce, a svaka crkva je Božji dom i svi vernici koji osete potrebu da danas budu ovde su dobrodošli. Mnogi, pritom, često ne prave razliku između prepodobne majke Paraskeve, Svete Petke koja se praznuje u oktobru, i Svete Petke Trnove koju slavimo sada - ističe sveštenik Eparhije vranjske Dejan Škarić, objašnjavajući zašto ovaj hram, iako u nešto manjem broju, vernici pohode i tokom jeseni.

Sudeći po ostacima zida i temelja koji se nalaze na današnjem ulazu u crkvu prepodobnomučenice Paraskeve, sa sigurnošću se može tvrditi da ona potiče iz 14. veka. Sačuvani spisi i dokumenti svedoče da je u vreme turskog ropstva ova bogomolja bila pretvorena u džamiju. Zna se i da je bilo više neuspešnih pokušaja da se podigne klasični minaret, ali se građevina uvek urušavala, a opstao je samo onaj koji je imao oblik - krsta. Po tome je ova džamija dobila naziv Krstasta i on se ukorenio u narodu, baš kao i običaj da se na današnji dan pali sveća u maloj crkvici na Belom mostu.

A, današnji hram je mali i jednobrodni, obnovljen u periodu od 2010. do 2015. Može da primi tek nekoliko vernika, pa mnogi u tišini, satima strpljivo čekaju da se poklone ispred ikone i zapale sveću u svetinji koja je smeštena u najlepšem delu takozvanog starog Vranja, nedaleko od manastira Svetog Nikole. Mnogi se i umiju hladnom vodom sa obližnje česme, jer se veruje da su ovde nekada slepi progledali, a priča se i da leči glavobolju...

- Narod u našoj eparhiji izuzetno poštuje ovu svetiteljku. Pored Vranja, njoj posvećeni hramovi postoje i u selu Klenike, u Rakovcu, takođe kod Bujanovca - kaže sveštenik Škarić, tumačeći da je ranohrišćanska svetiteljka poznata i kao Vetrena Petka, Letnja Petka ili Paraskeva Rimljanka.

Foto: J.S.

Foto: J.S