NOVU SEZONU PEŠAČENJA KANJONOM CRNICE OTVORILI PLANINARI "RUNOLISTA" IZ JAGODINE

POHODOM u deo kanjona reke Crnice, nedaleko od paraćinske Zabrege, članovi planinarskog kluba "Runolist" iz Jagodine otvorili su novu, 14. sezonu pešačenja popularnom "Stazom petruških monaha" i postali 164. organizovana grupa koja je uživala u bajkolikom zimskom ambijentu ove sve poznatije turističke destinacije centralne Srbije.

Foto: Društvo "Petrus"

Domaćin im je bilo lokalno udruženje za negovanje tradicije, kulturu, umetnost i ekologiju "Petrus", a pešačenje su započeli od ostataka srednjovekovnog manastira Svetog Jovana, preko nekadašnjeg utvrđenja, pa kanjonom reke do pećine Masni kamen, odakle su izbili na novu stazu... do Namasije i krsta na steni iznad ove svetinje.

- Februarski dani su kratki, pa smo turu završili posle devet pređenih kilometara, ne stigavši do gornjeg dela kanjona, što će oni učiniti nekom drugom prilikom. U međuvremenu, 16. februara organizovaću još jedan uspon do pećine Masni kamen: od Zabrege, preko Namasije, krsta iznad manastira, do vidikovca i pećine, pored dve crkvice, uz povratak donjom stazom - najavljuje Vladan Vučković iz Zabrege, najzaslužniji što su planinari iz raznih delova Srbije otkrili ovaj prirodni "biser".

Sa nekolicinom meštana, on je još početkom januara raščistio novu trasu koja vodi prema reci od vidikovca iznad manastira Svetog Jovana, na vrhu kamena Sokolovica. Kada bude završeno kompletno uređenje, to će biti kružna staza, svojevrsna mini ferata, jer se razmišlja o postavljanju užadi i sajli radi lakšeg kretanja. Lane je raskrčen je deo ispod stene, a sad je ova trasa "otvorena" do same reke...

Ukupna dužina "Staze petruških monaha" iznosi 18 kilometara i nije je jednostavno preći, naročito zimi.

Atrakcija PEĆINA Masni kamen posebna je atrakcija kanjona Crnice, poznata uglavnom samo lokalnom stanovništvu, a udruženje "Petrus" u nju planinare i radoznalce vodi samo tokom zime, jer tada tamo nema vegetacije, pa ni poskoka kojima je ona prirodno stanište. Vučković pretpostavlja da je ona, sa dubinom od četrdesetak metara, bila isposnica Sinaita u 14. i 15. veku, te naglašava da je jednako impresivan i pogled sa obližnjeg vidikovca Kamen Đuline.

Inače, sezona pešačenja kanjonom Zabrege traje od februara do polovine novembra, a Vučković na osnovu vlastite evidencije svedoči da je ovde prošle godine bilo čak 18 grupa. Kaže i da će dogodine će "Petrus" obeležiti mali jubilej - 15 sezona kako srpski planinari organizovano pohode kraj.