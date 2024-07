ISKLJUČENJA STRUJE: Od srede do petka radovi na mreži u Požarevcu i Kučevu

POŽAREVAC – U naredne tri dana, od 24. do 26. jula, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Požarevca i Kučeva ostati bez struje.

D. Novković

U periodu od 7 do 11 sati, struju neće imati deo Batovca kod Požarevca, a od 7 do 13 naselja u opštini Kučevo: Ševica, Neresnica, Duboka, Radenka, Voluja i Brodica. U četvrtak, od 7 do 11, sa mreže će biti isključen deo Dubravice kod Požarevca, a u petak, u istom terminu, deo Brežana, takođe kod Požarevca.