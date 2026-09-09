ODVAŽNO NA VELIKANA: Rukometaši Partizana spremni za sutrašnji prvi meč Lige šampiona u Pioniru protiv viceprvaka Evrope Fikse Berlina

TEŽI, ali i lepši početak u Ligi šampiona rukometaši Partizana nisu mogli da požele. Crno-beli će u prvom kolu grupe "A" sutra (18.45) u dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekati vicešampiona Evrope Fikse Berlin, koji predvode najbolji igrač na svetu Danac Matijas Gidsel i kapiten "orlova" Mijajlo Marsenić.

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- Očekujem tešku utakmicu, jer nam dolazi jedna od najboljih ekipa na svetu, koja se stalno bori za finale, za fajnal-for, a mi smo tu da damo sve od sebe. Naša šansa je da sve uradimo savršeno.Protiv Berlinaca mora da se odigra dobar napad i tvrda odbrana uz mnogo trčanja - istakao je na konferenciji za štampu strateg crno-belih Raul Gonzales.

Beograđani su do okršaja sa nemačkim velikanom odigrali tri utakmice u Regionalnoj ligi (dve pobede i poraz) i finale Superkupa, u kojem su dominirali protiv pančevačkog Dinamo.

- To ne može da se uporedi da Ligom šampiona, jer je totalno drugačije. Probaćemo da igramo najbolje što umemo, da se trudimo da odigramo besprekorno. Šta je realnost, šta su snovi, to ne znam, jer tek nas očekuje prva utakmica u Ligi šampiona. Fokusirani smo na Berlince, ne razmišljamo ni o čemu drugom, ni o navijačima, ni o očekivanjima - podvukao je Gonzales.

Start u elitnom takmičenju je ostvarenje dečačkih snova kapitena Ivana Mićić. Sjajni pivotmen je pre 13 godina, kada je naš prvak odigrao poslednju utakmicu u Ligi šampiona, počeo da trenira rukomet u Partizanu...

- Entiuzijazam raste kako se utakmica približava. Uzbuđen sam samo kad pomislim da sam kao dečak gledao na televiziji Partizan u Ligi šampiona, maštao da igram, a sada ću da predvodim ekipu - emotivan je Mićić.

Vođa crno-belih veruje da je ekipa spremna za najveća iskušenja:

- Imali smo izuzeto dobar, kvalitetan pripremni period. Utakmice u Regionalnoj ligi i finale Superkupa pomogle su nam da spremni dočekamo start u Ligi šampiona.Svi dobro znaju snagu Berlina, predvođenu najboljim igračem sveta Gidselom. Na svakoj utakmici daju skoro 40 golova, igraju na vrhunskom nivou, tranzicija im je najubitačnije oružje. Nadam se da će dvorana biti puna, da će navijači biti naš vetar u leđa. Mislim da će biti prava poslastica za sve koji dođu.

Abutović: Ne postavljao granice

ILIJA Abutović se posle 16 godina vratio u Partizan i motivisan je da pomogne mlađim saigračima.

- U jakoj smo grupi, ali ne bih stavljao granice pred ekipu.Nadam se da ćemo protiv Berlina imati vrhunski pristup i prikazati maksimalnu borbu. Mislim da smo spremni, sa oporavljenim igralima imaćemo veću rotaciju, tako da mislim da smo spremni za Nemce.

GRUPA A

PRVO kolo grupa A lige šampiona: Vesprem (Dodić, Pešmalbek) - Porto danas od 18.45. Sutra (18.45): Partizan - Fikse Berlin.

Crno-beli u drugom kolu (17.septembra) gostuju Portu, u trećem 8. oktobra dočekuje Vesprem, u četvrtom, 15. oktobra gosti su Vesprema, u petom, 21.oktobra dočekaće Porto, a u poslednjem, 29. oktobra idu u Berlin na megdan Fikseu.

Prve dve ekipe plasiraće se u Top 12, a druge dve se sele u Ligu Evrope.