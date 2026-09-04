DEJAN SAVIĆ ZAGRMEO KAO NIKAD! Uhvatio sudiju, pa mu izgriženu ruku uneo u lice (VIDEO)

Finale vaterpolo turnira na Mediteranskim igrama između Italije i Crne Gore završilo je u senci incidenta u kojem je burno reagovao selektor crnogorske reprezentacije Dejan Savić.

Foto: Printskrin/ Instagram/ @total_waterpolo

Italija je u Tarantu slavila 18:14 i pred domaćom publikom osvojila zlatnu medalju, ali je pažnju privukla situacija koja se dogodila tokom duela Matea Joki Grate i Danila Stupara.

Tokom jednog kontakta u bazenu, Stupar je odmah reagovao i pokazao na ruku, odnosno deo tela u blizini ramena. Crnogorski reprezentativac tvrdio je da ga je italijanski vaterpolista ugrizao, a upravo ta scena izazvala je burnu reakciju na crnogorskoj klupi.

Snimak koji se pojavio nakon utakmice pokazuje koliko je Savić bio besan zbog onoga što se dogodilo u bazenu. Selektor Crne Gore nije skrivao nezadovoljstvo zbog situacije koja je dodatno podigla tenzije u već izuzetno nervoznom finalu.

Stupar je, nakon incidenta, pokazivao mesto na ruci za koje je tvrdio da ga je Italijan ugrizao. Ipak, umesto kazne za Joki Gratu, sudija je isključio crnogorskog igrača.

Savićeva reakcija na tu odluku bila je još burnija, pa je crnogorski selektor takođe zaradio isključenje i morao da napusti klupu.