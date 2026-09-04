DEJAN SAVIĆ ZAGRMEO KAO NIKAD! Uhvatio sudiju, pa mu izgriženu ruku uneo u lice (VIDEO)
Finale vaterpolo turnira na Mediteranskim igrama između Italije i Crne Gore završilo je u senci incidenta u kojem je burno reagovao selektor crnogorske reprezentacije Dejan Savić.
Italija je u Tarantu slavila 18:14 i pred domaćom publikom osvojila zlatnu medalju, ali je pažnju privukla situacija koja se dogodila tokom duela Matea Joki Grate i Danila Stupara.
Tokom jednog kontakta u bazenu, Stupar je odmah reagovao i pokazao na ruku, odnosno deo tela u blizini ramena. Crnogorski reprezentativac tvrdio je da ga je italijanski vaterpolista ugrizao, a upravo ta scena izazvala je burnu reakciju na crnogorskoj klupi.
Snimak koji se pojavio nakon utakmice pokazuje koliko je Savić bio besan zbog onoga što se dogodilo u bazenu. Selektor Crne Gore nije skrivao nezadovoljstvo zbog situacije koja je dodatno podigla tenzije u već izuzetno nervoznom finalu.
Stupar je, nakon incidenta, pokazivao mesto na ruci za koje je tvrdio da ga je Italijan ugrizao. Ipak, umesto kazne za Joki Gratu, sudija je isključio crnogorskog igrača.
Savićeva reakcija na tu odluku bila je još burnija, pa je crnogorski selektor takođe zaradio isključenje i morao da napusti klupu.
Preporučujemo
Sad je sve jasno: Poznato kad Zvezda igra odložene utakmice u Superligi Srbije!
03. 09. 2026. u 22:45
Kakav transfer: IMT prodao igrača u MLS
03. 09. 2026. u 22:10
Srbija saznala rivala: Odbojkašice sa Turskom u borbi za finale Evropskog prvenstva
03. 09. 2026. u 20:30 >> 21:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Italijani odgovorili Terziću! "To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju"
SELEKTOR Srbije, Zoran Terzić "pecnuo" je skoro reprezentaciju Italije izjavivši da nisu toliko dominantne i da se nada će ih skinuti sa trona, odgovor olimpijskih i svetskih šampiona nije izostao.
01. 09. 2026. u 10:35 >> 10:35
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da su "izdajnici" ljudi i mediji koji tvrde da SAD nemaju dovoljno municije, navodeći da Vašington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabeleženim količinama.
03. 09. 2026. u 19:23
Komentari (0)