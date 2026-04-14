Mnogi ljudi ignorišu signale tela: Jedna jutarnja greška unišatava creva i izaziva zatvor

STRUČNjACI upozoravaju da jutarnja žurba može ometati rad probavnog sistema.

Naglo ustajanje i odmah prepuštanje obavezama može usporiti funkciju creva, jer telo nije imalo vremena da se prirodno razbudi.

Jutro je ključno za varenje, a stres i žurba mogu ometati taj proces. Mnogi ljudi ignorišu signale tela, što može dovesti do problema sa probavom.

Topli napitak kao pomoć

Rešenje je jednostavno dajte sebi više vremena. Počnite dan sa nekoliko dubokih udaha, laganim istezanjem i kratkom šetnjom. To pomaže u pokretanju probave.

Takođe, konzumiranje toplog napitka odmah nakon buđenja, poput tople vode, može ubrzati rad creva. Uz ovakve promene, možete poboljšati probavu, povećati energiju i sprečiti zatvor bez potrebe za promenom ishrane ili dodacima.

