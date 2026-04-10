MA, KAKVA PENZIJA! Pešić se vraća u reprezentaciju Srbije! Dobija posebnu ulogu!
Trofejni stručnjak preporodio minhenski Bajern.
Aktuelni trener Majami Hita, Erik Spolstra je nedavno izjavio da ne veruje u odlazak Svetislava Pešića "u penziju", iako je nekadašnji selektor Srbije najavio tu mogućnost.
Njegove sumnje su dobile osnova, jer je Košarkaški savez Srbije poslao ponudu sadašnjem šefu struke Bajerna iz Minhena.
Čelnici KSS su već predali ponudu popularnom "Kariju" da na kraju tekuće sezone, kada završi sa Bajernom postane predsednik Strčnog saveta u "Sazonovoj 83".
Prema istim navodima, osim Pešića, vrhuška srpske "kuće košarke" bi istovremeno želeli da angažuju i četvorostrukog osvajača KEŠ (današnje Evrolige) i doskorašnjeg predsednika OKS, Božidara Maljkovića, ali i poznatog stručnjaka Vladimira Koprivicu.
Sve su to ideje za budućnost KSS, ali je pitanje da li će pomenuti trio prihvatiti njihov poziv, pošto je Pešić već najavio odlazak u penziju, što je ostalo otvoreno pitanje.
"Kari" je od početka sezone sa Bajernom, od odlaska Gordona Herberta, napravio sjajne rezultate, te mu je za dlaku izmaklo mesto koje vodi u plej-in. Da su ga Bavarci ranije angažovali, nema sumnje da bi igrali u doigravanju ekipa od 7. do 10. mesta.
Podsetimo, Svetislav Pešić je doskora bio na selektorskoj klupi Srbije, a tokom trenerske karijere sa "orlovima", osvojio je srebro u Manili na Mundobasketu i bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu.
TRESE SE MARAKANA! Ugovor na stolu, Zvezda završila prvo pojačanje za novu sezonu!
10. 04. 2026. u 17:10
ZVEZDA OBEZBEDILA PLEJ-IN EVROLIGE: Crveno-beli u važnoj utakmici pobedili Asvel
10. 04. 2026. u 22:44 >> 22:54
GROBARI SU OVO ČEKALI! Karlik Džons se izjasnio! Poznat klub u kome nastavlja karijeru!
10. 04. 2026. u 22:47
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
