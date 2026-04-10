MA, KAKVA PENZIJA! Pešić se vraća u reprezentaciju Srbije! Dobija posebnu ulogu!

Trofejni stručnjak preporodio minhenski Bajern.

Aktuelni trener Majami Hita, Erik Spolstra je nedavno izjavio da ne veruje u odlazak Svetislava Pešića "u penziju", iako je nekadašnji selektor Srbije najavio tu mogućnost.

Njegove sumnje su dobile osnova, jer je Košarkaški savez Srbije poslao ponudu sadašnjem šefu struke Bajerna iz Minhena.

Čelnici KSS su već predali ponudu popularnom "Kariju" da na kraju tekuće sezone, kada završi sa Bajernom postane predsednik Strčnog saveta u "Sazonovoj 83".

Prema istim navodima, osim Pešića, vrhuška srpske "kuće košarke" bi istovremeno želeli da angažuju i četvorostrukog osvajača KEŠ (današnje Evrolige) i doskorašnjeg predsednika OKS, Božidara Maljkovića, ali i poznatog stručnjaka Vladimira Koprivicu.

Sve su to ideje za budućnost KSS, ali je pitanje da li će pomenuti trio prihvatiti njihov poziv, pošto je Pešić već najavio odlazak u penziju, što je ostalo otvoreno pitanje.

"Kari" je od početka sezone sa Bajernom, od odlaska Gordona Herberta, napravio sjajne rezultate, te mu je za dlaku izmaklo mesto koje vodi u plej-in. Da su ga Bavarci ranije angažovali, nema sumnje da bi igrali u doigravanju ekipa od 7. do 10. mesta.

Podsetimo, Svetislav Pešić je doskora bio na selektorskoj klupi Srbije, a tokom trenerske karijere sa "orlovima", osvojio je srebro u Manili na Mundobasketu i bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA