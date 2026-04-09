BRAVO, SRPKINJE! Naše rukometašice pobedom zakoračile ka Evropskom prvenstvu!

Rukometašice Srbije pobedile su kao gošće Litvaniju rezultatom 36:34 u meču 5. kola Grupe 5 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i tako stigle na korak od direktnog plasmana na šampionat "starog kontinenta".

Foto: Depositphotos

Srbija je sad druga na tabeli Grupe 5 sa šest bodova, Ukrajina ima četiri, a Litvanija je bez boda. Švedska je sa maksimalnih pet pobeda odavno osigurala plasman na prvenstvo.

Direktan na šampionat Evrope idu dve prve reprezentacije iz svake grupe, kao i četiri najbolje trećeplasirane selekcije.

U poslednjem kolu, u nedelju u Novom Sadu, Srbija dočekuje Ukrajinu u direktnom duelu za drugo mesto koje garantuje plasman na Evropsko prvenstvo.

Srpkinje su kao gošće pobedile 34:23, pa ih na šampionat vodi i svaki poraz do 10 razlike, jer se u slučaju istog broja bodova prvo gledaju međusbni megdani.





Gabija Pilikauskaite je bila najefikasnija u Litvaniji i na utakmici sa 11 golova, Aušra Arciševskaja je dala šest.

Kontinentalni šampionat će se igrati od 3. do 20. decembra ove godine u Češkoj, Slovačkoj, Turskoj, Rumuniji i Poljskoj.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji