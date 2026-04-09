BRAVO, SRPKINJE! Naše rukometašice pobedom zakoračile ka Evropskom prvenstvu!
Rukometašice Srbije pobedile su kao gošće Litvaniju rezultatom 36:34 u meču 5. kola Grupe 5 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i tako stigle na korak od direktnog plasmana na šampionat "starog kontinenta".
Srbija je sad druga na tabeli Grupe 5 sa šest bodova, Ukrajina ima četiri, a Litvanija je bez boda. Švedska je sa maksimalnih pet pobeda odavno osigurala plasman na prvenstvo.
Direktan na šampionat Evrope idu dve prve reprezentacije iz svake grupe, kao i četiri najbolje trećeplasirane selekcije.
U poslednjem kolu, u nedelju u Novom Sadu, Srbija dočekuje Ukrajinu u direktnom duelu za drugo mesto koje garantuje plasman na Evropsko prvenstvo.
Srpkinje su kao gošće pobedile 34:23, pa ih na šampionat vodi i svaki poraz do 10 razlike, jer se u slučaju istog broja bodova prvo gledaju međusbni megdani.
Gabija Pilikauskaite je bila najefikasnija u Litvaniji i na utakmici sa 11 golova, Aušra Arciševskaja je dala šest.
Kontinentalni šampionat će se igrati od 3. do 20. decembra ove godine u Češkoj, Slovačkoj, Turskoj, Rumuniji i Poljskoj.
Preporučujemo
TENISKI SVET U NEVERICI! ATP gurnuo prst u oko Novaku Đokoviću
09. 04. 2026. u 12:16
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
