"IGRAČI DOBRO ZNAJU ŠTA JE BILO TAMO..." Penjaroja o izuzetnim emocijama pred Partizan - Žalgiris

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da će petak biti težak dan za navijače "crno-belih" i da će u meču protiv Žalgirisa "grobari" pokazati poštovanje prema Dušku Vujoševiću i odati mu počast.

Partizan u petak od 20 i 30 dočekuje Žalgiris u meču 37. kola Evrolige, a očekuje se da navijači "crno-belih" odaju počast najtrofejnijem stručnjaku u istoriji kluba.

"Vujošević je legenda u Srbiji i u evropskoj košarci, naročito u Partizanu, juče je bio tužan dan za njegovu porodicu. On je bio veoma dobar trener, stvarao je mnoge generacije", rekao je Penjaroja.

Upitan je Španac kakvu atmosferu očekuje.

"Biće to težak dan za navijače Partizana, biće specijalan. Ali to je normalno da će svi navijači pokazati mnogo poštovanja", dodao je Penjaroja.

Nije zaboravio strateg crno-belih debakl protiv Žalgirisa u prvom delu sezone i poraz rezultatom 109:68.



"To je utakmica Evrolige, nije lako da se takmičimo posle ovoliko utakmica. Hoćemo da se takmičimo, igrači se sećaju utakmice sa Žalgirisom u Kaunasu, njima je ovo veoma bitna utakmica", naveo je Penjaroja.

Partizan je posle odlične serije doživeo dva vezana poraza u dva različita takmičenja.

"Veoma je važno da reagujemo, da igramo bolje, da oporavimo naš ritam, ali to nije lako. Igramo dosta utakmica, imamo problema. Jasno je da sutra igramo kod kuće, protiv dobrog tima. Imamo još dve utakmice, danas je dan ua odmor. Danas imamo video da se pripremimo, da razgovaramo sa igramo. Sutra je način da igramo dobro i dođemo do pobede", zaključio je Penjaroja i rekao da Tonje Džekiri ponovo neće igrati zbog povrede i dodao da je Mario Nakić sve bliži povratku na teren.



