KATASTROFA! Stigla užasna vest za Novaka Đokovića iz Majamija, ali to nije sve

LOŠE vesti stižu iz Amerike!

Iako je Novak Đoković odlučio da preskoči ovogodišnji Masters u Majamiju, dešavanja na Floridi direktno kroje njegovu sudbinu na ATP listi. Dok se najbolji teniseri sveta bore za prestižni trofej, Novak se suočava sa scenarijem koji bi mogao značajno da mu oteža nastavak sezone i pohod na nove titule.

Aleksander Zverev je svojim rezultatima u Majamiju uspeo da pretekne Srbina. Trenutna razlika iznosi 185 bodova, a svaka naredna pobeda nemačkog tenisera samo će dodatno učvrstiti njegovu poziciju iznad Novaka, ostavljajući Đokoviću težak zadatak da nadoknadiostatak tokom sezone na šljaci. I to je bilo za očekivati, kada se Novak povukao sa mastersa na Floridi. Ali, sada dolaze novi problemi. Glavna opasnost trenutno dolazi od Amerikanca Tejlora Frica.

Ukoliko bi Fric pred domaćom publikom podigao pehar, Đoković bi od ponedeljka pao čak na petu poziciju ATP liste. Ovo nije samo pitanje prestiža i broja na papiru – peti reket sveta dobija znatno teži žreb na predstojećim turnirima. To znači da bi Novak već u četvrtfinalima mogao da se ukršta sa svojim najvećim rivalima u ovom trenutku, Karlosom Alkarazom ili Janikom Sinerom, umesto da taj susret čeka tek u polufinalu ili finalu.

Iako se osvajanje titule od strane Frica trenutno čini kao manje realna opcija pored raspoloženog Sinera i Alkaraza, moderni tenis nas je naučio da su iznenađenja na Masters turnirima postala svakodnevica. Upravo zato, Novak će, makar posredno, navijati protiv Frica u svakom narednom meču. Čak i ako to znači da bi Siner (kao direktni rival za vrh) morao da pobedi Amerikanca, to je u ovom trenutku za Novaka "manje zlo".

Promene i na ostatku liste.

Turnir u Majamiju doneo je gorak ukus i mladom Jakubu Menšiku. Čeh, koji je prošle godine blistao, ove godine je zaustavljen već u šesnaestini finala. Kako nije uspeo da odbrani veliki broj poena, očekuje ga strmoglav pad od čak 13 pozicija, što pokazuje koliko je ATP karavan nemilosrdan kada se forma ne potvrdi u ključnim trenucima.





