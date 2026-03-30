NEVIĐENA DRAMA! Srbija dobila Englesku, šokirala Portugal - i možda ne ide na EURO?!

Srbija juriša ka Evropskom prvenstvu, Poljska mora da padne! To je zadatak, ali... Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije ("U19") jeste na pragu da ostvari ogroman uspeh i da se posle četiri godine plasira na EURO za igrače do 19 godina, ali iako prva u grupi - ne odlučuje sama o svojoj sudbini.

FOTO: FSS

"Orlići" su pred same kvalifikacije već bili otpisani, jer su smešteni u grupu "smrti" sa domaćinom Portugalom, Engleskom i Poljskom.

Ipak, Gordan Petrić, bivši trener Partizana i sada selektor ove selekcije, uspeo je da demantuje takva pesimistička očekivanja i pokaže da Srbija nikako nije za otpisivanje.

Naša selekcija je u prvom kolu srušila moćnu Englesku sa 2:0, da bi već posle nekoliko dana odigrala nerešeno i sa Portugalom (1:1, čime zauzima prvo mesto na tabli. U poslednjoj utakmici u kvalifikacijama, srpska ekipa će igrati protiv poslednjeplasirane Poljske, koja je izgubila sve šanse za plasman na Evropsko prvenstvo.

Međutim...



Iako su otpisani, Poljake ne treba smatrati lakim rivalom, što su pokazali protiv Engleske i Portugala, kada su u obe utakmice poraženi minimalnim rezultatom. I ne samo to.

Jeste, ogromno olakšanje za "orliće" predstavlja činjenica da će ovu utakmicu prepustiti jedan od najboljih igrača Poljske, Kamil Novogonski, koji je protiv Engleza dobio crveni karton, ali...



Ukoliko Srbija ostvari pobedu, čak ni to sa sigurnošću ne znači da su naše nade obezbedile plasman na Evropsko prvenstvo.

"Orlići" se trenutno nalaze na prvom mestu na tabeli sa četiri boda, koliko ima i Portugal, ali uz jedan dati gol manje od Srba. Ovo i dalje daje veliki razlog za strepnju, jer ukoliko Portugalci ubedljivo pobede Englesku u poslednjem kolu, mogli bi da preteknu Srbe.

Takođe, ako se slučajno dogodi da dve ekipe imaju isti broj bodova i istu gol-razliku na kraju, što može da bude slučaj sa Srbima i Portugalcima, onda se gleda međusobni duel, a kako je bilo 1:1) odlučivaće takozvani "fer-plej", odnosno ko ima manje žutih kartona. A tu je Portugal daleko bolji.

Obe utakmice su u utorak na programu od 17 časova u Portugalu.

Ko igra za omladinsku reprezentaciju Srbije u fudbalu?



Podsetimo, selektor omladinske fudbalske reprezentacije Srbije Gordan Petrić odredio je ovaj spisak igrača za drugi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

Golmani - Vuk Draškić, Lazar Balević;

- Vuk Draškić, Lazar Balević; Odbrana - Strahinja Stojković, Stefan Mladenović, Ahmed Hadžimujović, Veljko Milosavljević, Nikola Simić, Andrej Pavlović, Stefan Petrović, Adem Avdić;

- Strahinja Stojković, Stefan Mladenović, Ahmed Hadžimujović, Veljko Milosavljević, Nikola Simić, Andrej Pavlović, Stefan Petrović, Adem Avdić; Vezni red - Vasilije Novičić, Andrija Maksimović, Jovan Milosavljević, Luka Zarić, Luis Zečević-Džon, Uroš Đorđević, Đorđe Ranković, Bogdan Kostić;

Vasilije Novičić, Andrija Maksimović, Jovan Milosavljević, Luka Zarić, Luis Zečević-Džon, Uroš Đorđević, Đorđe Ranković, Bogdan Kostić; Napad - Mihajlo Cvetković, Aleksa Damjanović.

