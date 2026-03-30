PARTIZAN UBEDLJIV U ABA LIGI: Crno-beli pobedili Bosnu, spremno dočekuju evroligaški derbi

KOŠARKAŠI Partizana nalaze se u odličnoj formi. To su potvrdili i protiv Bosne u 5. kolu plej-ofa ABA lige. Crno-beli su u "Beogradskoj areni" savladali Bosnu sa 82:66 (12:17, 29:18, 20:14, 21:17).

FOTO: KK Partizan/Dragana Stjepanović/ABA liga

Izabranici Đaona Penjaroje u dobrom raspoloženju dočekuju večiti derbi u Evroligi. Pokušaće protiv Crvene zvezde da produže seriju trijumfa u najelitnijem takmičenju, a trenutno je na pet pobeda.

Što se utakmice sa klubom iz Sarajeva tiče, domaćin je otvorio sa 8:0, gosti su uzvratili sa 0:10. Do kraja su rivalu prepustili samo četiri poena i prvi kvartal su okončali sa vođstvom 12:17.

Ipak, stvari su došle na svoje mesto u drugom periodu. Partizan je nastavio sa agresivnom odbranom, napad je proradio i klub iz Humske je na odmor otišao sa +6 - 41:35.

Domaćin je u drugom poluvremenu dodatno uvećao razliku i rutinski slavio, drugi put protiv Bosne ove sezone.

Najefikasniji kod pobednika bio je Šejk Milton sa 15 poena, Bruno Fernando je dodao 13. Na drugoj strani najviše se istakao Miralem Halilović sa 15, dok je Kejsi Šepard brojao do 12.

Partizan se nakon ove pobede osamio na prvom mestu na tabeli, posle poraza Dubaija od Crvene zvezde.

Crno-beli sad imaju učinak 19-2, Dubai je na 18-3. Bosna zauzima osmo mesto sa 9-11.

