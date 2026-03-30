OBRADOVIĆ POSLE DUBAIJA: Trener Zvezde posebno pohvalio jednog igrača

TRENER košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je posle utakmice protiv Dubaija da je njegova ekipa dobrom timskom igrom došla do pobede i dodao da je Stefan Miljenović izvanredno odigrao meč.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu Dubaija rezultatom 84:82 u meču petog kola Top 8 faze ABA lige.

- Čestitam igračima na pobedi, sasvim zasluženoj. Dobro odrađena utakmica, imali smo dosta kadrovskih problema, posle onako teške nedelje u Španiji. Kodi je imao problema sa leđima, Čima sa zglobom. Semi je zbog onog pada imao problem, nije mogao da igra. Bolje smo odreagovali, diktirali tempo i igrali tu rutinsku košarku. Zadovoljan sam pobedom, možda su bile neke stvari koje smetaju, kao što su neodgovorne i neozbiljno izgubljene lopte. Čestitao bih Miljenoviću na izvanrednoj igri, mislim da je doneo pravu energiju. Bila je dobra timska pobeda - rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

On je naveo da je njegova ekipa dosta zavisi od instinkta igrača tokom meča.

- Kad biraš ekipu, imaš ekipu ili ekipe koje znaju da igraju zajedno, znaju da igraju evropski tip košarke. Mi smo realno ekipa koja dosta zavisi od instinkta igrača, da li je neka logika ili nije, tako su učeni da igraju. Moraš to da prihvatiš, s jedne strane, ako ulaziš u to da menjaš detalje ili što se kaže oplemenjuješ igru da taktički budeš bolji, gubiš ono što imaš. Moraš to da prihvatiš, da će biti neki ishitren šut, da će da bude neka izgubljena lopta koja stvarno ne pripada velikim utakmicama. Ali, to smo mi. Treba ljudi to da shvate. Ovo je najbolje što možemo u ovom trenutku da imamo i što možeš da očekuješ od igrača koji su tu. Dosta imamo sastanaka, pričamo o tome, dosta puta osim tih izgubljenih lopti pričamo o pametnom, kvalitetnom korišćenju faulova.

Zvezda će narednu utakmicu igrati u četvrtak na svom terenu protiv Partizana u 35. kolu Evrolige, a srpski stručnjak je istakao da njegova ekipa mora da sačuva mir i ne ulazi sa previše emocija kako bi odigrala dobro.

- Svi imaju taj ritam takmičenja, ali je zahtevnije što se nas tiče. Svaka utakmica je najvažnija. Najvažnije je da psihološki izdržiš, ako padneš. To je deo velikih utakmica, sigurno će da bude dobar derbi. Sigurno će Partizan da igra jako i mnogo jače nego što je bilo u ABA ligi. Mada, znamo koji je ulog - poručio je Obradović.

Zvezda se nalazi na trećem mestu na tabeli ABA lige sa učinkom 16-5, a u sledećem kolu gostovaće Igokei.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

