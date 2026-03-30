KAKAV MALTRETMAN! Evo šta u Francuskoj rade "malim" klubovima zbog šampiona Evrope!

Najnovije vesti iz fudbala su, zapravo, jedna priča o nepravdi. Koja je, bar u ovom slučaju, pobedila.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, nakon što je fudbalski klub Lans je odbio da odloži utakmicu 29. kola francuskog prvenstva protiv (aktuelnog šampiona Evrope) Pari Sen Žermena, koja je bila zakazana za 11. aprila, i iako je razlog, odnosno obrazloženje o kome će biti reči - oduševio mnoge, na kraju je "na silu" ta utakmica pomerena.

PSŽ je tražio odlaganje meča protiv Lansa jer je bila predviđena za termin tačno između dva duela pariskog kluba protiv Liverpula u četvrtfinalu Lige šampiona.

I, iako je Lans u svom saopštenju naveo da se čvrsto protivi promeni termina i dodao da francuska liga rizikuje da bude "postepeno svedena na status varijable prilagođavanja evropskim imperativima određenih strana", upravo je ona, Liga 1, pomerila taj meč - za (čak) 13. maj.

A evo kojim rečima je FK Lans (u iščekivanju ove odluke nadležnih ljudi u francuskom prvenstvu) branio svoj stav i oduševio mnoge:

"Pored ovog konkretnog slučaja, postavljeno pitanje je fundamentalnije: pitanje poštovanja koje se duguje samom takmičenju. Promena datuma ove utakmice znači da bi Lans bio lišen takmičenja 15 dana, a zatim bi morao da igra utakmice na svaka tri dana. To je raspored koji ne odgovara utvrđenom rasporedu sa početka sezone, niti resursima kluba", dodaje se u saopštenju.

Fudbaleri Lansa se trenutno nalaze na drugom mestu na tabeli sa bodom manje od prvoplasiranog Pari Sen Žermena, koji ima i utakmicu manje.

"To bi značilo da bi deseti najveći budžet u Ligi trebalo da se prilagodi zahtevima najmoćnijih klubova, u ime interesa koji sada očigledno prevazilaze domaću sferu. Lans ostaje posvećen pravednosti, jasnim pravilima i poštovanju svih učesnika", naveli su iz Lansa.

Fudbaleri Pari Sen Žermena / FOTO: Tanjug/AP

Fudbaleri PSŽ-a će 8. aprila dočekati Liverpul u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona, dok je revanš duel na programu šest dana kasnije na Enfildu. Novom odlukom francuskog prvenstva, em će "sveci" iz Pariza biti odmorni za revanš s Englezima, em će odmorni biti i za odloženi meč sa takmacom za titulu. Dve muve jednim udarcem... a cenu plaća - Lans.

