BIĆE I DO 25 STEPENI: Od ovog datuma vraća nam se proleće
VREME i narednih dana biće više nalik zimskom. Međutim, uskoro sledi preokret vremena.
Sve do petka u Srbiji se očekuje oblačno i veoma hladno, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom, navodi meteorolog Đorđe Đurić. Sneg će se povremeno spuštati i u brdovite predele.
Temperature će biti znatno ispod proseka za ovo doba godine.
Već za vikend sledi stabilizacija vremena, uz porast temperatura koje će se kretati tokom vikenda od 15 do 20 stepeni.
Ova stabilizacija vremena biće uvod u pravo prolećno vreme koje nas očekuje sledeće sedmice.
Sledeće sedmice sunčano i relatino toplo vreme, uz temperature preko 20 stepeni, a u damima pred vaskršnje paznije u pojedinim predelima i do 25 stepeni.
Dakle, ono pravo prolećno vreme i vreme u skladu sa kalendarom očekuje nas od 5. aprila.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: "JANUAR" U MARTU: Sneg u Nišu
Preporučujemo
POGLEDAJTE NEVEROVATAN PRIZOR: Sneg pada u Nišu kao da je januar (VIDEO)
28. 03. 2026. u 14:20
POSLEDNjI UDARAC BABA MARTE: Ovog datuma stiže lepo vreme
28. 03. 2026. u 07:05
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
Komentari (0)