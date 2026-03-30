BIĆE I DO 25 STEPENI: Od ovog datuma vraća nam se proleće

VREME i narednih dana biće više nalik zimskom. Međutim, uskoro sledi preokret vremena.

Foto: N. Živanović

Sve do petka u Srbiji se očekuje oblačno i veoma hladno, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom, navodi meteorolog Đorđe Đurić. Sneg će se povremeno spuštati i u brdovite predele.

Temperature će biti znatno ispod proseka za ovo doba godine.

Već za vikend sledi stabilizacija vremena, uz porast temperatura koje će se kretati tokom vikenda od 15 do 20 stepeni.

Ova stabilizacija vremena biće uvod u pravo prolećno vreme koje nas očekuje sledeće sedmice.

Sledeće sedmice sunčano i relatino toplo vreme, uz temperature preko 20 stepeni, a u damima pred vaskršnje paznije u pojedinim predelima i do 25 stepeni.

Dakle, ono pravo prolećno vreme i vreme u skladu sa kalendarom očekuje nas od 5. aprila.

(Telegraf)

