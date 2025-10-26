"NA TO PITANJE NE MOGU DA DAM ODGOVOR!" Janik Siner o temi koja zanima planetu...
ITALIJANSKI teniser Janik Siner doživeo je strahovit uspon u prethodnim sezonama, ali bi uskoro mogao da ostane bez ključnog čoveka u svom razvoju.
Deren Kejhil mogao bi da na zimu napusti Italijana sa kojim je sarađivao od 2022. godine.
Ubrzo je angažovao Simonea Vanjocija, a nekoliko meseci kasnije, u njegov stručni štab stigao je i iskusni Australijanac Daren Kejhil. Od tog trenutka Sinerov uspon nije imao granica.
Pod vođstvom ovog tandema osvojio je četiri grend slema, zadržao se više od godinu dana na broju 1 svetske liste i potvrdio status novog lica svetskog tenisa. Ipak, Kejhil je već ranije najavio da će mu ovo biti poslednja sezona uz Sinera, što otvara pitanje - ko će preuzeti vođenje najboljeg italijanskog tenisera?
- To je pitanje na koje još ne mogu da dam odgovor - rekao je Siner iz Beča za Ubitenis.
- Nismo još detaljno pričali o tome. Daren mi je mnogo dao, mnogo sam mu zahvalan, on mi nije više samo trener. Mnogo više je od toga. S druge strane, on ima već 60 godina, veoma dugo radi ovaj posao, tako da moramo da vidimo šta ćemo.
Siner ne krije da se i dalje nada da bi Kejhil mogao da
promeni odluku. Australijanac ima bogato iskustvo i impresivan trenerski rezime – pomogao je Lejtonu Hjuitu, Andreju Agasiju, Simoni Halep, a sada i Sineru da dođu do prvog mesta na ATP listi.
- Nisam još razgovarao ni sa Vanjocijem o tome ko bi mogao da bude novi član tima. To je veoma važno, jer i on mora da ima vreme za odmor - dodao je Italijan.
