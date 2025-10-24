Tenis

SINER U POLUFINALU BEČA: Italijan lako protiv Bublika!

Časlav Vuković

24. 10. 2025. u 20:12

JANIK Siner nastavio je sa pobedama u Beču. On se plasirao u polufinalu nakon što je savladao Aleksandra Bublika sa 6:4, 6:4.

СИНЕР У ПОЛУФИНАЛУ БЕЧА: Италијан лако против Бублика!

FOTO: Tanjug/AP

Iako rezultatski nije ubedljivo, Italijan je slavio bez ikakvih problema i zasluženo je među četiri najbolja tenisera u glavnom gradu Austrije.

Koliko je 2. na ATP listi bio dominantan najbolje pokazuje činjenica da rivalu nije dozvolio nijednu brejk priliku, kao i da je ukupno izgubio samo pet poena na svoj servis.

Siner će u polufinalu igrati protiv Australijanca Aleksa de Minora koji je u Beču postavljen za trećeg nosioca.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Jemeljanenko EKSKLUZIVNO u emisiji Arene Fajt pozvao Kro Kapa na borbu u Beogradu
Ostali sportovi

0 1

Jemeljanenko EKSKLUZIVNO u emisiji Arene Fajt pozvao "Kro Kapa" na borbu u Beogradu

Sa posebnom emocijom borilački fanovi sećaju se čuvenog meča u Japanu 2005. godine između dve apsolutne legende MMA sporta, Mirka Filipovića i Fjodora Jemeljanenka, koji je pobrao sve simpatije borilačkog sveta. Svojevremeno najiščekivaniji MMA meč svih vremena uživo u Saitama Areni pratilo je 10.000 navijača, dok su kraj malih ekrana, milioni ljudi posmatrali pobedu legendarnog ruskog "imperatora", a sada ih je, posle tačno dve decenije, sudbina ponovo spojila.

24. 10. 2025. u 21:47

Politika
Tenis
Fudbal