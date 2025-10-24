SINER U POLUFINALU BEČA: Italijan lako protiv Bublika!
JANIK Siner nastavio je sa pobedama u Beču. On se plasirao u polufinalu nakon što je savladao Aleksandra Bublika sa 6:4, 6:4.
Iako rezultatski nije ubedljivo, Italijan je slavio bez ikakvih problema i zasluženo je među četiri najbolja tenisera u glavnom gradu Austrije.
Koliko je 2. na ATP listi bio dominantan najbolje pokazuje činjenica da rivalu nije dozvolio nijednu brejk priliku, kao i da je ukupno izgubio samo pet poena na svoj servis.
Siner će u polufinalu igrati protiv Australijanca Aleksa de Minora koji je u Beču postavljen za trećeg nosioca.
