ŠOK: Argentinu izbacuju sa Svetskog prvenstva, Mesi ostaje bez Mundijala?! Veliki skandal potresa zemlju!

NOVE pravne zavrzlame mogle bi da obeleže Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Nakon upitnog igranja Mehdija Taremija za Iran, postavlja se pitanje hoće li na Mundijalu u Americi, Kanadi i Meksiku biti Argentine i Lionela Mesija.

Aktuelni svetski šampion trebalo bi da brani titulu osvojenu 2022. godine.

Argentina je u grupi sa Alžirom, Austrijom i Jordanom.

Problem je što se Fudbalski savez te zemlje nalazi pod istragom, koja bi u krajnjem slučaju mogla da utiče na to da Argentinci budu izbačeni sa Svetskog prvenstva.

Naime, sumnja se da postoje finansijske nepravilnosti u poslovanju FS Argentine, a prsti su uprti ka predsedniku Klaudiju Tapiji i njegovom blagajniku.

Pod istragom je i jedna kompanija, koja se tereti za sumnjive kredite klubovima i moguće pranje para.

Šok bi mogao da usledi ako se utvrdi da je Tapija zaista na nelegalan način stekao bogatstvo. Najgori scenario po ovu zemlju bio bi izbacivanje sa Svetskog prvenstva. A "gaučosi" treba da brane titule...

Takođe, sudija Danijel Lafekas je naložio pretres luksuznog kompleksa koji se povezuje sa Lućianom Fantanom, Tapijinim posrednikom, a obojici je odmah zabranjen izlazak iz zemlje.

Šta sve poseduje Tapija?

Pronađena su 45 automobila, sedam motocikala visokih performansi. Među automobilima se našao Ferari F430 vrednosti 550.000 dolara, tri Poršea i Audi R8.

Sva imovina registrovana je na kompaniju u vlasništvu Fantana i njegove majke. Navodno je kompleks ranije bio u vlasništvu Karlosa Teveza.

