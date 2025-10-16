E, MOJ ŠVAJNI! Ana Ivanović gori, Srpkinja nikada bolje nije izgledala

Ana Ivanović pojavila se među zvanicama na spektakularnoj reviji modne kuće Viktorija sikret u Njujorku, a svojim izgledom zasenila je dobar deo publike.

Na Instagramu je podelila utiske sa događaja i otkrila kako izgleda iz prvih redova modne piste.

Za ovu priliku obukla je elegantnu braon haljinu sa otvorom na stomaku, koja je istakla njenu savršenu figuru. Mnogi su komentarisali da izgleda kao da je sama spremna da zakorači na pistu rame uz rame sa Viktorijinim anđelima. A njenom bivšem suprugu Bastijanu Švajnštajgeru sigurno nije bilo dobro kada je video kakvu je "mačku" varao sa nekom Bugarkom.

Inače, Ana je pažljivo pratila nastupe supermodela i fanovima prikazala delove atmosfere. Na njenim snimcima videli su se Irina Šajk, koja je mahala u kameru, kao i Bela Hadid, Điđi Hadid, Irina Šajk, Adrijana Lima – bivša supruga Marka Jarića i godinama jedna od najpoznatijih srpskih snajki.