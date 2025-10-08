Tenis

OŽE-ALIJASIM GAZI U ŠANGAJU: Kanađanin eliminisao devetog na svetu i plasirao se u četvrtfinale

Časlav Vuković

08. 10. 2025. u 14:33

KANADSKI teniser Feliks Ože-Alijasim plasirao se u četvrtfinale mastersa u Šangaju, pošto je pobedio Lorenca Muzetija sa 6:4, 6:2.

ОЖЕ-АЛИЈАСИМ ГАЗИ У ШАНГАЈУ: Канађанин елиминисао деветог на свету и пласирао се у четвртфинале

FOTO: Profimedia

Zasluženo se Kanađanin našao među osam najboljih na turniru iz serije 1.000, te nastavlja borbu za trofej. On još uvek nije izgubio set.

On je bolje otvorio meč, napravio je brejk u petom gemu. Već u narednom se suočio sa tri brejk prilike za rivala, ali uspeo je da ih spase i potom dobije set.

U drugom segmentu 13. na ATP listi je bio još bolji. Dva puta je oduzeo servis devetom na svetu, što je značilo da je trijumfovao posle jednog sata i 26 minuta.

Ože-Alijasim će u četvrtfinalu Šangaja igrati protiv Artura Rinderkneša koji je ranije danas savladao Jiržija Lehečku sa 6:3, 7:6(5).

