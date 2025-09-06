ĐOKOVIĆ OTVORIO DUŠU: Novak se dotakao i kraja karijere nakon ispadanja u polufinalu Ju-Es opena
Najnovije vesti vezane za Novaka Đokovića i Ju-Es open nisu baš idealne za Noleta i ljubitelja najtrofejnijeg grend slem tenisera svih vremena.
Planovi za budućnost, igraćeš ponovo u Australiji?
- To je daleko, Australija je baš daleko... U ovom trenutku svoje karijere ne razmišljam toliko daleko. Planiram da igram u Atini, to je sigurno, ali osim toga... Veliki znak pitanja oko toga gde ću igrati i da li ću.
Novak je upitan da li planira da "batali" mečeve u dva dobijena seta i da u budućnosti igra samo na grend slemovima.
- Videćemo, moram da vidim to sa svojim timom. O tome moram da razmišljam sigurno posle ovakve Grend slem sezone. Neću propuštati grend slemove, i dalje hoću da igram punu grend slem sezonu sledeće godine, ali videćemo šta će biti. Slemovi su slemovi, oni su ključni u našem sportu, ali da... Više mislim da imam šansi u mečevima na dva dobijena, turnirima na nedelju dana ili mastersima, koji sada traju dve nedelje sa velikim pauzama između mečeva. To bi moglo više da mi znači u mečevima protiv njih dvojice.
Karlos Alkaraz će u finalu Ju-Es opena igrati porotiv Janika Sinera
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
SRBIJA JE OVO ČEKALA! Poznato stanje Alekse Avramovića
05. 09. 2025. u 21:17
HAOS NA EVROBASKETU! Alperen Šengun dobio Jokića i "orlove" pa psovao Srbiju? (VIDEO)
05. 09. 2025. u 20:16
PA, OVO JE SJAJNO! Evo zašto je ispalo dobro što je Srbija izgubila od Turske!
05. 09. 2025. u 19:58
ČUDO NEVIĐENO! Nejmar dobio milijardu dolara u nasledstvo od čoveka kog nije ni poznavao!
05. 09. 2025. u 19:32
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Iz penala ubio golmana! (VIDEO)
Sport je zadesila tragedija.
05. 09. 2025. u 15:51
"CINIČAN - U POZITIVNOM SMISLU": Moskva o Trampovim pokušajim da okonča ratove
PRISTUP američkog predsednika Donalda Trampa u vođenju diplomatije kroz sklapanje trgovinskih dogovora "prilično je ciničan", ali u pozitivnom smislu, izjavio je u petak predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.
05. 09. 2025. u 19:51
Komentari (0)