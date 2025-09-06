Tenis

ĐOKOVIĆ OTVORIO DUŠU: Novak se dotakao i kraja karijere nakon ispadanja u polufinalu Ju-Es opena

06. 09. 2025. u 08:17

Najnovije vesti vezane za Novaka Đokovića i Ju-Es open nisu baš idealne za Noleta i ljubitelja najtrofejnijeg grend slem tenisera svih vremena.

FOTO: Tanjug/AP

Planovi za budućnost, igraćeš ponovo u Australiji?

- To je daleko, Australija je baš daleko... U ovom trenutku svoje karijere ne razmišljam toliko daleko. Planiram da igram u Atini, to je sigurno, ali osim toga... Veliki znak pitanja oko toga gde ću igrati i da li ću.

Novak je upitan da li planira da "batali" mečeve u dva dobijena seta i da u budućnosti igra samo na grend slemovima.

- Videćemo, moram da vidim to sa svojim timom. O tome moram da razmišljam sigurno posle ovakve Grend slem sezone. Neću propuštati grend slemove, i dalje hoću da igram punu grend slem sezonu sledeće godine, ali videćemo šta će biti. Slemovi su slemovi, oni su ključni u našem sportu, ali da... Više mislim da imam šansi u mečevima na dva dobijena, turnirima na nedelju dana ili mastersima, koji sada traju dve nedelje sa velikim pauzama između mečeva. To bi moglo više da mi znači u mečevima protiv njih dvojice.

Karlos Alkaraz će u finalu Ju-Es opena igrati porotiv Janika Sinera

