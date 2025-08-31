BRAVO! Aleksandra Krunić u osmini finala Ju-Es opena!

SRPSKA teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u osminu finala Ju-Es opena u dublu, pošto su danas u drugom kolu pobedile Letonku Anastasiju Sevastovu i Moniku Nikolesku iz Rumunije sa 6:2, 6:2.

Foto: Profimedia

One su u prvom setu dva puta oduzele servis protivnicama, dok su u drugom delu meča napravile tri brejka i tako došle do ubedljivog trijumfa i plasmana u narednu rundu takmičenja.

Krunić i Danilina će u osmini Ju-Es Opena igrati protiv pobednica duela između Ejže Muhamed/Demi Shurs i Đulijana Olmos/Ana Siskova.

Srpska i kazahstanska teniserka su ranije ove godine igrale u finalu dubla na Rolan Garosu.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

