BRAVO! Aleksandra Krunić u osmini finala Ju-Es opena!
SRPSKA teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u osminu finala Ju-Es opena u dublu, pošto su danas u drugom kolu pobedile Letonku Anastasiju Sevastovu i Moniku Nikolesku iz Rumunije sa 6:2, 6:2.
One su u prvom setu dva puta oduzele servis protivnicama, dok su u drugom delu meča napravile tri brejka i tako došle do ubedljivog trijumfa i plasmana u narednu rundu takmičenja.
Krunić i Danilina će u osmini Ju-Es Opena igrati protiv pobednica duela između Ejže Muhamed/Demi Shurs i Đulijana Olmos/Ana Siskova.
Srpska i kazahstanska teniserka su ranije ove godine igrale u finalu dubla na Rolan Garosu.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
Preporučujemo
ZVEZDA ZABORAVILA PAFOS: Crveno-beli razbili Novi Pazar, prvenac Arnautovića (FOTO/VIDEO)
31. 08. 2025. u 21:18 >> 21:25
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
NAJBOLjI srpski fudbaler otvorio je sezonu pogotkom protiv Parme prošlog vikenda, a ovoga se nada da će zatresti i mrežu Đenove kojoj Juve gostuje u drugom kolu Serije A (18.30).
31. 08. 2025. u 08:55 >> 08:55
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)