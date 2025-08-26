Tenis

BRANILAC TITULE SIGURAN! Janik Siner i više nego ubedljiv u prvom kolu Ju-Es opena

Filip Milošević

26. 08. 2025. u 21:15

Branilac pehara na Ju Es openu, italijanski teniser Janik Siner, plasirao se u drugo kolo Ju Es opena pošto je danas pobedio Čeha Vita Koprivu rezultatom 3:0 (6:1, 6:1, 6:2) za sat i 40 minuta.

БРАНИЛАЦ ТИТУЛЕ СИГУРАН! Јаник Синер и више него убедљив у првом колу Ју-Ес опена

FOTO: Tanjug/AP

Pitanje pobednika nije se postavljalo nijednog trenutka, četvorostruki grend slem šampion i prvi na ATP listi je lako izašao na kraj sa Čehom koji je 89. na ATP listi.

Siner će u drugom kolu igrati protiv pobednika meča Aleksej Popirin (Australija) - Emil Rusuvuori (Finska). 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 3

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRENOS, PAFOS - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli vode na Kipru!
Fudbal

0 8

uživoPRENOS, PAFOS - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli vode na Kipru!

CRVENA zvezda igra najvažniju utakmicu možda i cele sezone. Crveno-beli gostuju Pafosu u revanšu plej-ofa za Ligu šampiona i pokušaće da nadoknade zaostatak iz prve utakmice koju je prvak Kipra dobio u Beogradu sa 2:1. Meč koji se igra u Limasolu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

26. 08. 2025. u 20:50

Politika
Tenis
Fudbal
5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena