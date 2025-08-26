BRANILAC TITULE SIGURAN! Janik Siner i više nego ubedljiv u prvom kolu Ju-Es opena
Branilac pehara na Ju Es openu, italijanski teniser Janik Siner, plasirao se u drugo kolo Ju Es opena pošto je danas pobedio Čeha Vita Koprivu rezultatom 3:0 (6:1, 6:1, 6:2) za sat i 40 minuta.
Pitanje pobednika nije se postavljalo nijednog trenutka, četvorostruki grend slem šampion i prvi na ATP listi je lako izašao na kraj sa Čehom koji je 89. na ATP listi.
Siner će u drugom kolu igrati protiv pobednika meča Aleksej Popirin (Australija) - Emil Rusuvuori (Finska).
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PREDRAG MIJATOVIĆ GRMI! Njegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres tako velikog kluba
26. 08. 2025. u 12:40
ZVEZDA ĆE NADOKNADITI GOL ZAOSTATKA: Povratak Krunića je ključ u pohodu "crveno-belih" na treći uzastopan nastup u Ligi šampiona
ZVEZDA će večeras na Kipru u revanš utakmici plej-ofa za Ligu šampiona juriti gol zaostatka protiv Pafosa. Meč se igra na "Alfamega stadionu" u Limasolu i počinje od 21.00.
26. 08. 2025. u 08:22 >> 08:22
KIPRANI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta je Zvezda uradila za revanš sa Pafosom!
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra danas, navijači crveno-belih sa optimizmom čekaju drugi megdan. A pred taj susret - pojedini kiparski mediji su zapanjeni.
26. 08. 2025. u 17:13
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)