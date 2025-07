"GORAN IVANIŠEVIĆ JE DIKTATOR"! Stefanos Cicipas hitno oterao Hrvata

Goran Ivanišević je posle samo dva meseca ostao bez posla.

Stefanos Cicipas kasno sinoć je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram objavio kako se rastao od Ivaniševića, ističući da je došlo do sporazumnog razlaza.

- Bilo mi je zadovoljstvo raditi sa Goranom. Donošenje ovakve odluke nikada nije lako, ali mislim da je došlo vreme da svako krene svojim putem. Ponekad stvari jednostavno ne funkcionišu kako očekujete", izjavio je trenutno 11. teniser sveta.

Sve je krenulo kada je Goran oštro govorio o grčkom igraču nakon ispadanja sa Vimbldona u prvom kolu.

- On želi, ali ne radi ništa. Sve "hoću, hoću“, ali ne vidim ja taj pomak. Hoće li to uspeti, mora da reši ta leđa. Šokirao sam se, nikada nisam video nespremnijeg igrača u životu. Ja sa ovim kolenom sam spremniji troduplo od njega. Ne znam šta je on radio godinu, ali ovo je baš loše - kazao je nedavno Ivanišević, što mu Grk nije zaboravio.

Stigao je i odogovor Cicipasa koji je u razgovoru sa grčkim medijima Ivaniševića, indirektno, nazvao diktatorom.

- Kada radim sa pravim ljudima koje ja izaberem i koji me čine opuštenim, to je pravo raspoloženje. To ne znači da ću ja da prestanem da treniram kada poželim ili da ću ja birati koliko da treniram. Postoje ljudi koji znaju koliko naporno radimo i šta želimo da postignemo, ali uspevaju da zadrže prijateljsku atmosferu. Veoma je teško imati diktatora i ljude koji negativno pričaju o vama i vi ne osećate da su vam bliski kao porodica - rekao je Cicipas.

