BIĆU NOĆNA MORA ZA SVOJE PROTIVNICE! Olga Danilović puna samopozdanja najavljuje meč drugog kola Rolan Garosa

Olga Danilović (34 VTA) za protivnicu u 2. kolu Rolan Garosa imaće sutra Amerikanku Danijel Kolins (54).

Foto: Goran Čvorović

Prošle godine pobedila je naša teniserka na ovim istim terenima, pa nema razloga da sada bude drugačije.

- Kolins dobro poznajem. Ista meta, isto odstojanje, kao i prošle godine. Opet u drugom kolu. Šta da kažem, biće težak meč protriv nje. I ona je mene jednom dobila tesno, i ja sam nju dobila tesno. Biću spremna, imaću vremena da se odmorim – poručila je Danilovićeva.

Naša teniserka je na ovaj grend slem ušla s najboljim renkingom u karijeri, ali ima veoma težak žreb.

- Slažem se, ali ja gledam meč po meč. Sa svakim treba da se igra. Naravno, znamo imena. Ali, iskreno, mene to nikada nije previše tangiralo. Žreb kao žreb. Kao što je meni težak, tako je i njima težak sa mnom. Ja dam svoj maksimum, i to je to – sigurna je u sebe Danilovićeva.

Novinari su je u šali podsetili i da je Aleks Koreča za nju rekao da je "noćna mora, nekada za sebe, nekada za protivnice".

- Osim moje porodice, Aleks mi je jedan od najbližih ljudi u životu. Zovem ga za svaki savet i brigu, da mi pomogne. Odlično me poznaje i dobro je to rekao. Ali, da pohvalim sebe, nadam se da sam mojim protivnicama u poslednje vreme više noćna mora nego što sam sebi! Bilo je momenata i kada sam bila sebi – zaključila je u vedrom duhu Olga Danilović.