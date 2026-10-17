"Biće iz keca u kec, jer vuk je vuk, a zec je zec!": Vučević i Knežević iz Niša najavili veliku pobedu 25. oktobra

Milan Knežević zahvalio je Nišlijama na dočeku, našalivši se da je tribinu možda trebalo organizovati na stadionu Čair zbog velikog broja okupljenih.

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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević boravili su večeras u Nišu, gde su se najpre obratili okupljenim građanima i novinarima ispred Narodnog pozorišta, nakon čega je u ovoj ustanovi održana predizborna tribina.

Vučević je najavio veliki završni predizborni skup u Nišu 21. oktobra, Knežević izrazio uverenje u pobedu na predstojećim izborima, dok je gradonačelnik Dragoslav Pavlović govorio o novim ulaganjima u jug Srbije.

Miloš Vučević izrazio je očekivanje da će lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ ostvariti ubedljivu pobedu na izborima 25. oktobra.

„Niš je naša kuća, nema dileme. Očekujemo veliku pobedu u Nišu. Mnogo nas posla čeka, mnogo posla za Niš i za jug Srbije. Sada je vreme da se Srbija ujedini i da nastavimo dalje“, poručio je Vučević.