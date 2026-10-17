"Biće iz keca u kec, jer vuk je vuk, a zec je zec!": Vučević i Knežević iz Niša najavili veliku pobedu 25. oktobra
Milan Knežević zahvalio je Nišlijama na dočeku, našalivši se da je tribinu možda trebalo organizovati na stadionu Čair zbog velikog broja okupljenih.
Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević boravili su večeras u Nišu, gde su se najpre obratili okupljenim građanima i novinarima ispred Narodnog pozorišta, nakon čega je u ovoj ustanovi održana predizborna tribina.
Vučević je najavio veliki završni predizborni skup u Nišu 21. oktobra, Knežević izrazio uverenje u pobedu na predstojećim izborima, dok je gradonačelnik Dragoslav Pavlović govorio o novim ulaganjima u jug Srbije.
Miloš Vučević izrazio je očekivanje da će lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ ostvariti ubedljivu pobedu na izborima 25. oktobra.
„Niš je naša kuća, nema dileme. Očekujemo veliku pobedu u Nišu. Mnogo nas posla čeka, mnogo posla za Niš i za jug Srbije. Sada je vreme da se Srbija ujedini i da nastavimo dalje“, poručio je Vučević.
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