Biciklista Marko Stanković: Disciplina je važnija od talenta

PROFESIONALNIM biciklizmom Marko Stanković bavi se već 17 godina. Njegov matični klub je Omladinski biciklistički klub Beograd, ali je kao profesionalac nastupao i za strance.

Na početku razgovora za "Novosti", Marko kaže da je ostati u formi u biciklizmu izuzetno zahtevno, ali to njemu polazi za rukom iako ima 37 godina:

- Godišnje mora da se pređe između 20.000 i 30.000 kilometara kako bi telo i forma ostali na vrhunskom nivou. Zato kada me neko pita koliko je bitan talenat kažem: "Ne verujem toliko u sam talent - verujem u disciplinu."

Iza ovog dokazanog bicikliste stoje brojni rezultati koje je neretko osvojao i pod zastavom Srbije.

- Jedan od najdražih uspeha mi je pobeda na etapnoj trci u Meksiku 2011. godine, gde sam trijumfovao na četvrtoj etapi u konkurenciji vozača koji nastupaju na najvećim svetskim trkama, poput Tur de Fransa i Đira - priča Marko. - Takođe, posebno mesto zauzimaju i pobede u generalnom plasmanu trke u Albaniji 2014. i 2015. godine. Reč je o izuzetno zahtevnoj sedmodnevnoj etapnoj trci, na kojoj sam tokom obe godine ostvario više etapnih pobeda i na kraju osvojio ukupni plasman. Ono što taj rezultat čini još značajnijim jeste činjenica da od 1925. godine nijedan strani vozač nije uspeo da pobedi tu trku - sve do mog nastupa. Ponosan sam što sam kao vozač iz Srbije uspeo da prekinem tu tradiciju.

Koliko fizičku, ali i mentalnu snagu mora da poseduje profesionalni biciklista, najbolje opisuju Markove reči.

- Trka koja mi je ostala najdublje urezana u pamćenje svakako je pobeda u pomenutom generalnom plasmanu u Albaniji 2014. godine. To nije bio samo rezultat, već jedno od najintenzivnijih iskustava u mojoj karijeri. Nakon završetka trke nisam spavao celu noć - odmah sam seo u auto i krenuo put Niša. Već narednog dana nastupio sam na Balkanskom prvenstvu i uspeo da pobedim, sa više od dva i po minuta prednosti u odnosu na grupu. U cilj sam ušao solo, što tu pobedu čini još značajnijom. Tada sam nastupao za reprezentaciju Srbije, kao i za Radnički iz Kragujevca, i izuzetno sam ponosan što sam tom pobedom doneo Balkansko prvenstvo svom klubu i gradu. To su trenuci koji definišu karijeru, kada pomerite granice izdržljivosti i pokažete sebi da je sve moguće.

Stanković je na domaćoj sceni višestruki šampion - ima pet titula državnog prvaka u kriterijumu, kao i pet osvojenih generalnih plasmana u Kupu Srbije (nekadašnjoj Ligi Srbije). Pored toga, beležio je zapažene rezultate i na međunarodnim trkama, posebno u Turskoj i regionu, gde je više puta bio na pobedničkom postolju.

- Iza mene stoji kontinuitet, rad i velika posvećenost sportu, a svaki rezultat je potvrda dugogodišnjeg ulaganja i ljubavi prema biciklizmu - iskren je Marko.

Na pitanje kako je baviti se biciklizmom u Srbiji, kaže nam da je znatno drugačije nego u inostranstvu:

- Razlika se najviše vidi u odnosu vozača u saobraćaju prema biciklistima. U zemljama poput Belgije ili Italije postoji mnogo veća kultura vožnje i poštovanje, jer je biciklizam deo svakodnevnog života i veliki broj ljudi koristi bicikl. U Srbiji, nažalost, biciklisti moraju da budu dodatno oprezni. Bezbednost je često izazov i zahteva konstantnu koncentraciju, jer uslovi na putevima nisu uvek prilagođeni profesionalnom treningu. Uprkos tome, upravo ti uslovi vas dodatno očvrsnu i nauče da budete disciplinovaniji i odgovorniji.

Marko kaže i da su se treninzi u biciklizmu značajno promenili u odnosu na ranije:

- Nekada se sve zasnivalo na satnici i kilometraži, dok se danas radi mnogo preciznije - uz pomoć tehnologije, kroz merenje snage, pulsa i detaljnu analizu svakog treninga. U početku karijere radio sam sa trenerima, ali već desetak godina sam sam sebi trener. Iskreno, smatram da najbolje poznajem svoje telo. I bez tehnologije, znam koliko mogu, kada treba da pojačam, a kada da stanem. To dolazi sa iskustvom i godinama provedenim u sportu. Jedno u šta sam siguran jeste da ljudsko telo nema granice - granice često postavljamo sami sebi. Upravo zbog toga je važno slušati sebe, ali i konstantno pomerati sopstvene limite.

Najbolji trening KAKO mladi biciklisti da postignu rezultate, jer uspeh ne zavisi samo od fizičke pripreme, već i taktike, timskog rada i iskustva, Marko Stanković kaže: - Međunarodne trke su najbolji trening za nas vozače iz Srbije. Tamo se meriš sa jačom konkurencijom, učiš taktiku i stičeš iskustvo koje je neprocenjivo za napredak i vidljivost na međunarodnoj sceni. Nažalost, Srbija je i dalje iza razvijenijih zemalja kada je reč o infrastrukturi i ulaganjima u biciklizam. Glavni problem je što se kod nas više ulaže u druge sportove, dok biciklizam nema kontinuitet i sistemsku podršku koja bi omogućila razvoj mladih i održavanje visokog nivoa seniora.