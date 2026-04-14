Biciklista Marko Stanković: Disciplina je važnija od talenta
PROFESIONALNIM biciklizmom Marko Stanković bavi se već 17 godina. Njegov matični klub je Omladinski biciklistički klub Beograd, ali je kao profesionalac nastupao i za strance.
Na početku razgovora za "Novosti", Marko kaže da je ostati u formi u biciklizmu izuzetno zahtevno, ali to njemu polazi za rukom iako ima 37 godina:
- Godišnje mora da se pređe između 20.000 i 30.000 kilometara kako bi telo i forma ostali na vrhunskom nivou. Zato kada me neko pita koliko je bitan talenat kažem: "Ne verujem toliko u sam talent - verujem u disciplinu."
Iza ovog dokazanog bicikliste stoje brojni rezultati koje je neretko osvojao i pod zastavom Srbije.
- Jedan od najdražih uspeha mi je pobeda na etapnoj trci u Meksiku 2011. godine, gde sam trijumfovao na četvrtoj etapi u konkurenciji vozača koji nastupaju na najvećim svetskim trkama, poput Tur de Fransa i Đira - priča Marko. - Takođe, posebno mesto zauzimaju i pobede u generalnom plasmanu trke u Albaniji 2014. i 2015. godine. Reč je o izuzetno zahtevnoj sedmodnevnoj etapnoj trci, na kojoj sam tokom obe godine ostvario više etapnih pobeda i na kraju osvojio ukupni plasman. Ono što taj rezultat čini još značajnijim jeste činjenica da od 1925. godine nijedan strani vozač nije uspeo da pobedi tu trku - sve do mog nastupa. Ponosan sam što sam kao vozač iz Srbije uspeo da prekinem tu tradiciju.
Koliko fizičku, ali i mentalnu snagu mora da poseduje profesionalni biciklista, najbolje opisuju Markove reči.
- Trka koja mi je ostala najdublje urezana u pamćenje svakako je pobeda u pomenutom generalnom plasmanu u Albaniji 2014. godine. To nije bio samo rezultat, već jedno od najintenzivnijih iskustava u mojoj karijeri. Nakon završetka trke nisam spavao celu noć - odmah sam seo u auto i krenuo put Niša. Već narednog dana nastupio sam na Balkanskom prvenstvu i uspeo da pobedim, sa više od dva i po minuta prednosti u odnosu na grupu. U cilj sam ušao solo, što tu pobedu čini još značajnijom. Tada sam nastupao za reprezentaciju Srbije, kao i za Radnički iz Kragujevca, i izuzetno sam ponosan što sam tom pobedom doneo Balkansko prvenstvo svom klubu i gradu. To su trenuci koji definišu karijeru, kada pomerite granice izdržljivosti i pokažete sebi da je sve moguće.
Stanković je na domaćoj sceni višestruki šampion - ima pet titula državnog prvaka u kriterijumu, kao i pet osvojenih generalnih plasmana u Kupu Srbije (nekadašnjoj Ligi Srbije). Pored toga, beležio je zapažene rezultate i na međunarodnim trkama, posebno u Turskoj i regionu, gde je više puta bio na pobedničkom postolju.
- Iza mene stoji kontinuitet, rad i velika posvećenost sportu, a svaki rezultat je potvrda dugogodišnjeg ulaganja i ljubavi prema biciklizmu - iskren je Marko.
Na pitanje kako je baviti se biciklizmom u Srbiji, kaže nam da je znatno drugačije nego u inostranstvu:
- Razlika se najviše vidi u odnosu vozača u saobraćaju prema biciklistima. U zemljama poput Belgije ili Italije postoji mnogo veća kultura vožnje i poštovanje, jer je biciklizam deo svakodnevnog života i veliki broj ljudi koristi bicikl. U Srbiji, nažalost, biciklisti moraju da budu dodatno oprezni. Bezbednost je često izazov i zahteva konstantnu koncentraciju, jer uslovi na putevima nisu uvek prilagođeni profesionalnom treningu. Uprkos tome, upravo ti uslovi vas dodatno očvrsnu i nauče da budete disciplinovaniji i odgovorniji.
Marko kaže i da su se treninzi u biciklizmu značajno promenili u odnosu na ranije:
- Nekada se sve zasnivalo na satnici i kilometraži, dok se danas radi mnogo preciznije - uz pomoć tehnologije, kroz merenje snage, pulsa i detaljnu analizu svakog treninga. U početku karijere radio sam sa trenerima, ali već desetak godina sam sam sebi trener. Iskreno, smatram da najbolje poznajem svoje telo. I bez tehnologije, znam koliko mogu, kada treba da pojačam, a kada da stanem. To dolazi sa iskustvom i godinama provedenim u sportu. Jedno u šta sam siguran jeste da ljudsko telo nema granice - granice često postavljamo sami sebi. Upravo zbog toga je važno slušati sebe, ali i konstantno pomerati sopstvene limite.
Najbolji trening
KAKO mladi biciklisti da postignu rezultate, jer uspeh ne zavisi samo od fizičke pripreme, već i taktike, timskog rada i iskustva, Marko Stanković kaže:
- Međunarodne trke su najbolji trening za nas vozače iz Srbije. Tamo se meriš sa jačom konkurencijom, učiš taktiku i stičeš iskustvo koje je neprocenjivo za napredak i vidljivost na međunarodnoj sceni. Nažalost, Srbija je i dalje iza razvijenijih zemalja kada je reč o infrastrukturi i ulaganjima u biciklizam. Glavni problem je što se kod nas više ulaže u druge sportove, dok biciklizam nema kontinuitet i sistemsku podršku koja bi omogućila razvoj mladih i održavanje visokog nivoa seniora.
Preporučujemo
TOTALNI ZAOKRET! Hamad Međedović napustio Srbiju i izabrao drugu državu
14. 04. 2026. u 11:33
"PAMTIM SAMO SRETNE DANE"! Srbija se oprostila od legendarnog Duška Vujoševića
14. 04. 2026. u 09:55 >> 11:22
RUTINSKO ODRAĐIVANjE POSLA: PSŽ dolazi na "Enfild" sa dva gola prednosti i Enrike neće dozvoliti da ih ispusti
PARIŽANI su dominirali pred svojim navijačima protiv Liverpula, slavili su rezultatom 2:0 i sa ogromnim samopouzdanjem dočekuju večerašnji revanš koji je na programu od 21.00.
14. 04. 2026. u 09:30
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
TRAGAČ IZ "POTERE" SE SRUŠIO NA POD USRED EMISIJE: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
