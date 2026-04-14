FMP PORAŽEN U DIREKTNOM OKRŠAJU ZA PLEJ-IN: Zadar ubedljivo savladao "pantere" u ABA ligi
Košarkaši Zadra savladali su FMP rezultatom 76:65 u meču osmog kola plej-auta ABA lige.
Zadru je trijumf doneo tandem Mazalin-Mihailović sa po 20 poena. Dvocifren je bio i Tišma koji je osim 14 poena imao šest skokova i pet asistencija.
Kod FMP-a Filip Barna je zabeležio 20 poena i sedam skokova.
Sada obe ekipe imaju skor 11-13 i biće u velikoj borbi za drugo mesto koje vodi u plej-in.
